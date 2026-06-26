Llega la primera empresa al parque empresarial Valpark de Vallada

Vallada ha anunciado la llegada de la primera empresa parque empresarial Valpark. El ayuntamiento celebra la firma del contrato con la mercantil Trans-Asistencia de la Chica, S.L., un "hito" que implica la puesta en marcha de Valpark y, por tanto, un avance decisivo en el desarrollo económico del municipio, expresan. "Tras años de trabajo constante, una gestión rigurosa para ordenar su situación jurídica y la resolución de los complejos problemas de planeamiento urbanístico, Valpark ya es una realidad operativa", aseguran.

Este proyecto, impulsado por el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa María José Tortosa, responde al "firme compromiso municipal" con el desarrollo industrial y la creación de un entorno favorable para la atracción de inversiones. La llegada de esta empresa, adjudicataria del servicio público de depósito de vehículos intervenidos por los órganos judiciales en la Comunitat Valenciana, marca un antes y un después en la capacidad de Vallada para generar empleo y dinamizar su tejido empresarial.

La primera edil de Vallada, María José Tortosa, ha señalado que “la puesta en marcha de Valpark es el resultado de un gran esfuerzo institucional de este equipo de gobierno por transformar nuestro municipio y lograr desatascar una situación jurídica compleja para convertir el suelo de Valpark en una oportunidad real de prosperidad, riqueza y futuro para Vallada que no hubiera sido posible sin el trabajo inestimable de nuestro equipo técnico y jurídico».

Un modelo de gestión eficiente y flexible

El acuerdo consiste en el arrendamiento de una superficie de 100.000 metros cuadrados, segregados de la finca patrimonial de 190.484 metros cuadrados propiedad del ayuntamiento. Este contrato se formaliza bajo una licencia de uso provisional, dado que el sector se encuentra en fase de transformación urbanística. Esta modalidad permite que la empresa comience su actividad de campa para el depósito y custodia de vehículos sin necesidad de que el suelo cuente todavía con la condición técnica de solar, al tiempo que garantiza la flexibilidad necesaria para el ayuntamiento. La ocupación de la parcela se ha articulado bajo un régimen de uso provisional que permite la coexistencia del proyecto con la actual fase de urbanización del parque, diseñándose un modelo que maximiza la operatividad empresarial manteniendo, al mismo tiempo, el control total del ayuntamiento sobre el suelo.

En este sentido, la mercantil arrendataria asume la responsabilidad integral de la ejecución de todas las obras necesarias para el ejercicio de su actividad. Esto implica que la empresa debe hacerse cargo, con sus propios medios, de las tareas de desbroce, el levantamiento topográfico necesario para la delimitación de los accesos, así como de la construcción del vallado perimetral y el futuro desmantelamiento de las instalaciones.

Asimismo, este acuerdo ha sido diseñado con una absoluta seguridad jurídica para los intereses municipales, afirman desde el ayuntamiento, que señala que, aunque el contrato tiene una duración de hasta cuatro años, el ayuntamiento se ha reservado la facultad de recuperar la parcela con un preaviso de apenas tres meses si las necesidades del planeamiento urbanístico o la urgencia municipal así lo requieren. Esta flexibilidad garantiza que la actividad de la empresa actúe como un motor económico, sin que suponga bajo ningún concepto un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones industriales al parque.

Noticias relacionadas

El gobierno municipal de Vallada manifiesta que "la puesta en marcha de esta actividad no solo dinamiza el polígono, sino que conlleva una creación directa de puestos de trabajo". El proyecto contempla la contratación de 5 personas para labores de seguridad, cuya intención es que provengan de la población de Vallada, y 3 conductores de camiones.