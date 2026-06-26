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La Llosa de Ranes programa cinco conciertos en la Ermita durante este verano

El espacio del Calvario se consolida como escenario cultural y punto de encuentro para los amantes de la música y la cultura con una segunda edición del ciclo

Actuación musical en el ciclo &quot;Música a l'ermita&quot; de la Llosa de Ranes del año pasado.

Actuación musical en el ciclo "Música a l'ermita" de la Llosa de Ranes del año pasado. / Ajuntament la Llosa de Ranes

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Lluis Cebriá

La Llosa de Ranes

La Llosa de Ranes organiza por segundo año consecutivo el ciclo “Música a l’ermita”. Tras la magnífica acogida de la primera edición, esta programación musical repetirá este verano para convertir la ermita del Calvario en un punto de encuentro para los amantes de la música y la cultura. El espacio, uno de los rincones más especiales del municipio, será el escenario de una nueva programación que combina diferentes estilos y propuestas artísticas.

Cartel del ciclo &quot;Música a l'ermita&quot; de la Llosa de Ranes.

Cartel del ciclo "Música a l'ermita" de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

A lo largo de cinco domingos consecutivos, el público podrá disfrutar de conciertos en directo en un entorno privilegiado, cargado de historia y belleza, destacan desde el consistorio. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes cuenta con la colaboración del SARC de la Diputació de València y tiene como objetivo ofrecer una alternativa cultural de calidad durante el verano.

La segunda edición de este ciclo “reafirma la apuesta del ayuntamiento por acercar la música en directo a todos los públicos y realzar un enclave tan emblemático como la ermita del Calvario”, expresan. Cinco citas para dejarse llevar por la música y disfrutar del verano de una manera diferente.

El primer concierto tendrá lugar el domingo 5 de julio, a partir de las 20 horas, cuando se podrá disfrutar del espectáculo «Una nit d’òpera». El domingo 12 de julio se podrá disfrutar del concierto «Cordes al Pop». El domingo 19 de julio será el turno de «Modern Espai Gòspel Cor». El 26 de julio se ofrecerá «Volver. Concierto de boleros». Y el 2 de agosto se cerrará el ciclo con el concierto «Tribut veus valencianes».

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La alcaldesa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, ha destacado la continuidad de esta iniciativa. «El año pasado comprobamos la gran aceptación que tuvo este ciclo, tanto por la calidad de las actuaciones como por el entorno tan especial en que se desarrolla. Por eso, hemos querido consolidarlo dentro de la programación cultural del verano». Pardo ha señalado que se trata de una propuesta que «combina cultura y patrimonio y que permite disfrutar de la música en directo en un espacio único de nuestro pueblo”.

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