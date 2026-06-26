Ontinyent celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI con una lectura compartida de un manifiesto institucional

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este viernes en la Plaza Mayor, ante la Casa Consistorial, un acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra oficialmente el 28 de junio en todo el mundo, con motivo del cual también se ha procedido en la tradicional colocación de la bandera LGTBI a la fachada del Ayuntamiento viejo.

El acto ha incorporado como principal novedad la lectura compartida del manifiesto institucional aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha sido encabezado por la regidora de Igualdad, Paula Soler, y ha contado con la presencia del alcalde Jorge Rodríguez, regidores y regidoras del Ayuntamiento de Ontinyent, así como la participación de representantes de asociaciones, del Consejo de las Mujeres, del Consejo de Inclusión Social y de ciudadanía que se ha querido sumar a esta iniciativa.

Durante la lectura se ha dado voz en el texto consensuado por la FEMP con motivo de la conmemoración del 28 de junio, una declaración que reafirma la apuesta de las entidades locales por la promoción de los derechos de las personas LGTBI, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación, al tiempo que reivindica la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de trato, el respecto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, hacía una valoración "muy positiva del acto" y destacaba que “estamos muy satisfechas de la respuesta que ha tenido esta primera lectura compartida, porque ha permitido visualizar que Ontinyent es una ciudad comprometida con la igualdad, la convivencia y el respecto a la diversidad. La participación de diferentes colectivos y de la ciudadanía ha reforzado el mensaje que la defensa de los derechos y las libertades es una responsabilidad de todas y todos”.

Soler señalaba que “con iniciativas cargadas de simbolismo como esta queremos continuar haciendo visible que las instituciones locales tenemos un papel fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad, sin miedo en la discriminación”. La regidora incidía igualmente en que “en Ontinyent, desde el año 2021 venimos desarrollando actuaciones de sensibilización, formación y promoción de la diversidad LGTBI. Hemos impulsado actividades educativas en los centros escolares, como el cuento "La peluca de Luca" en Primaria, así como talleres LGTBI y de educación afectivosexual adaptados en las diferentes edades del alumnado. También hemos conmemorado las fechas más significativas para el colectivo con actividades de sensibilización, actos reivindicativos e iniciativas culturales, como la manifestación celebrada en 2023 o el espectáculo "Risas fuera del armario" en 2024”.

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En el ámbito institucional, explicaba que “hemos avanzado con medidas concretas: la elaboración del Plan LGTBI para la plantilla municipal, la aprobación de un protocolo de prevención y actuación ante el acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género, y la formación específica del personal del Ayuntamiento. Todo esto demuestra que la defensa de los derechos de las personas LGTBI no es una cuestión que se recuerde únicamente cada 28 de junio, pero con esta lectura conjunta del manifiesto simbolizamos la voluntad de continuar avanzando, desde el diálogo y la convivencia, hacia una igualdad real y efectiva”, concluía.