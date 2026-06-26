El "Peixcauret" regresa a la Plaza de la Concepción después de décadas y recupera su emplazamiento original

El Ayuntamiento de Ontinyent ha culminado este viernes la instalación de uno de los elementos más simbólicos de la reforma integral de la Plaza de la Concepción: la réplica de la figura del "Peixcauret", construido dentro del proyecto de remodelación. La figura recupera así su emplazamiento original, después de décadas alejada de este espacio, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales elementos identificativos de la emblemática plaza.

El regidor de Territorio y Patrimonio, Oscar Borrell, explicaba que la escultura del "Peixcauret", que representa un niño pescador y que durante buena parte del siglo XX coronó la fuente de la Plaza de la Concepción, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de ontinyentins y ontinyentines. La pieza original, conservada por el consistorio y expuesta en diferentes ocasiones al Museo Arqueológico de Ontinyent y la Vall d'Albaida (MAOVA), continúa preservada como patrimonio municipal, mientras que la réplica instalada permite devolver este icono al lugar para el cual fue concebida.

Borrell, destacaba que "la vuelta del Peixcauret supone recuperar una parte de la memoria sentimental de Ontinyent y devolverle a la Plaza de la Concepción uno de sus símbolos más estimados. Hemos querido respetar nuestra historia al mismo tiempo que construimos una plaza adaptada en el siglo XXI". La recuperación del "Peixcauret" forma parte de la reforma integral de la Plaza de la Concepción, una actuación que ha comportado una inversión superior a los 2,5 millones de euros, financiada íntegramente mediante una subvención de la Diputació de València.

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Borrell incidía que "la plaza no solo recupera un elemento patrimonial muy estimado, sino que lo hace en un entorno completamente renovado, más accesible, más verde y preparado para continuar siendo lo gran punto de encuentro de la ciudad". En este sentido, el regidor recordaba que la nueva Plaza de la Concepción incorpora alrededor de un 20% de superficie verde, con una importante mejora ambiental respecto a la configuración anterior. Además, en los próximos meses se instalarán nuevos elementos de sombra gracias a una nueva subvención concedida por la Diputación de València.