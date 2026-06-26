El PP pide la dimisión de Sayo Gandia por "el caos de la implantación del sistema puerta a puerta" en Ontinyent

Ha sido uno de los temas que han centrado los debates en bares y otros lugares de encuentro de Ontinyent durante las últimas semanas. La implantación del sistema "puerta a puerta" ha generado todo tipo de opiniones. Un grupo de vecinos llegó a recoger miles de firmas en contra y han anunciado la convocatoria de una manifestación por este tema, que de momento no tiene fecha oficial. Y, como no podía ser de otra, la polémica generada también ha saltado a la palestra política.

Así, desde el Partido Popular han pedido la dimisión de Sayo Gandia por "el caso generado en la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos". Así, desde la formación conservadores exponen que "han transcurrido tan solo diez días desde la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en todas las viviendas de Ontinyent, pero las críticas, las incidencias y el malestar ciudadano no han dejado de crecer".

Ante esta situación, el Partido Popular de Ontinyent exigió ayer durante el pleno ordinario la dimisión de la regidora de Medio Ambiente, Sayo Gandia, al considerarla "la máxima responsable política de una decisión que ha complicado innecesariamente la vida de los vecinos, ha encarecido de manera alarmante la tasa de la basura y está provocando un auténtico caos en la ciudad".

Para el PP, "la situación es incompatible con la continuidad de la regidora al frente del área de Medio Ambiente". Los populares consideran que "el gobierno de Jorge Rodríguez ha tenido más de tres años para escuchar las advertencias de la oposición y de muchos colectivos, pero ha optado para imponer un modelo que continúa acumulando problemas desde el primer día".

El portavoz del Partido Popular, Rafa Soriano, ha recordado que su formación "ha mantenido la misma postura desde que se anunció el nuevo modelo de recogida".

"Les ha importado bien poco que durante más de tres años hayamos manifestado nuestro desacuerdo con este modelo. Han decidido seguir adelante pasara lo que pasara, ignorando a los vecinos, las asociaciones y la oposición. Hoy estamos viendo el resultado: un sistema que complica el día a día de las familias, que costa mucho más dinero y que está generando un caos absoluto. La señora Gandia es la responsable política de esta decisión y, por lo tanto, tiene que asumir las consecuencias y presentar su dimisión", ha afirmado Soriano.

El PP considera que "el gobierno de Ens Uneix ha intentado justificar su decisión atribuyéndola a imposiciones de otras administraciones, cuando ni la Unión Europea obliga a implantar el sistema puerta a puerta ni existía una única alternativa posible".

"Europa exige aumentar los niveles de reciclaje, pero no impone ningún modelo concreto. Fueron ellos quienes decidieron implantar el sistema más caro de todos los que tenían encima la mesa, rechazando alternativas como un modelo mixto con contenedores inteligentes que habría sido mucho más flexible, más cómodo para los usuarios y mejor adaptado a la realidad de Ontinyent", explican los populares.

Durante la sesión plenaria, el Partido Popular también denunció "la improvisación constante con que se está desarrollando la implantación del servicio". Según los populares, "en solo unos días ya se han anunciado modificaciones sobre el funcionamiento inicial, continúan acumulándose las incidencias y muchas de las preguntas registradas por el grupo municipal hace meses continúan sin respuesta".

Asi, comentan que "entre las cuestiones denunciadas destacan la saturación de algunas islas de aportación, los retrasos en la recogida, los problemas de movilidad ocasionados por los camiones, la falta de espacio en numerosas comunidades de propietarios para almacenar varios contenedores, la limitación de solo quince usos anuales de las islas de aportación, la carencia de soluciones para personas mayores o dependientes y las continuas rectificaciones anunciadas por el mismo gobierno municipal desprendido de la puesta en marcha del servicio".

Los populares también han criticado "la manera en que se están gestionando algunas incidencias, llegando incluso a indicar a los usuarios que recuperen de la calle bolsas rechazadas porque contienen impropios, las abran, manipulen los residuos y las vuelvan a depositar posteriormente para una nueva recogida".

"La inmensa mayoría de los ontinyentins está haciendo un esfuerzo ejemplar para adaptarse a un sistema que no ha elegido. Si se está reciclando más es gracias al civismo de los vecinos, no a la buena planificación del gobierno. El problema es que el Ayuntamiento continúa improvisando, cambiando las normas sobre la marcha y sin dar explicaciones ante las numerosas preguntas que hemos registrado", ha señalado Soriano.

El Partido Popular también lamentó "el tono empleado por la regidora de Medio Ambiente durante el debate plenario, después de que acusara públicamente el portavoz popular, Rafa Soriano, de estar detrás de los comentarios anónimos que se publican en la página de Ontinyent Denuncia". Los populares consideran que "se trata de una acusación "muy grave, irresponsable y completamente infundada", impropia de un miembro del gobierno municipal.

"La señora Gandia cruzó ayer todos los límites, haciendo acusaciones de esta gravedad, intentando vincularme con comentarios anónimos publicados en redes sociales, incluso afirmando que la oposición le dice a la gente que eche la basura en la calle. Es muy preocupante que un gobierno municipal se dedique a investigar comentario por comentario en vez de preocuparse para solucionar los problemas que han generado a los vecinos. Si alguien ha utilizado un perfil oficial para intimidar a la ciudadanía ha sido precisamente el perfil institucional de Sostenibilidad, desde donde se ha llegado a advertir públicamente a algunos vecinos que 'vayan espacio'. Un Ayuntamiento no está para señalar ni intimidar sus ciudadanos, sino para escucharlos y darles soluciones. Todo esto se tiene que acabar ya", ha denunciado Soriano.

Desde el PP consideran que estas acusaciones evidencian "el nerviosismo y la falta de autocrítica del gobierno municipal ante el creciente rechazo ciudadano al nuevo sistema de recogida de residuos" y lamentan que, "en lugar de asumir responsabilidades políticas, optan para desacreditar a la oposición y desviar la atención de los problemas reales que están sufriendo los ontinyentins". El Partido Popular también condenó durante el pleno "cualquier acto de incivismo relacionado con el abandono de residuos fuera de los lugares habilitados, pero advirtió que estos comportamientos no pueden servir de excusa para que el gobierno municipal eluda sus responsabilidades políticas".

Finalmente, Rafa Soriano insistió en que "la petición de dimisión no responde a las incidencias propias de los primeros días de un servicio, sino a una decisión política sostenida durante años a pesar de todas las advertencias".

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"No pedimos la dimisión porque haya errores de implantación. La pedimos porque este modelo es el resultado de una decisión política consciente, impuesta a pesar de todas las advertencias que hemos hecho durante más de tres años, a pesar de las más de 5.000 firmas recogidas y a pesar de existir alternativas menos costosas y más eficientes. La señora Gandia tuvo la oportunidad de rectificar y no lo hizo. Decidió seguir adelante pasara lo que pasara y ahora tiene que asumir su responsabilidad política. Por dignidad institucional y por respecto a los ontinyentins, tendría que presentar su dimisión", ha concluido el portavoz popular.