El PSPV denuncia que "Ontinyent paga más por un servicio de recogida de basura que genera malestar"

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha reiterado "su oposición al actual contrato de recogida de residuos y limpieza viaria impulsado por el gobierno municipal, un contrato que asciende a 37.557.399 euros, a los que hay que sumar una subvención de 1.357.274 euros, y que tendrá una duración de 12 años sin posibilidad de prórroga", exponen.

Así, desde el PSPV-PSOE consideran que "se trata de una decisión que hipoteca el futuro del servicio durante más de una década y que llega en un momento de creciente malestar ciudadano ante las deficiencias percibidas en la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad".

Los socialistas también recuerdan que votaron en contra del pliego porque "presenta numerosas incógnitas. Principalmente, porque contempla un incremento injustificado del coste respecto al modelo actual. Además, consideramos excesiva una duración contractual de 12 años, ya que las necesidades, la tecnología y los sistemas de recogida evolucionan rápidamente".

"No queremos comprar camiones para una década; queremos disponer siempre de los mejores vehículos y de la mejor tecnología disponible, renovada periódicamente", señala Jose Antonio Martínez, portavoz del grupo municipal.

Para el PSPV-PSOE, "la cuestión de fondo es que el gobierno municipal sigue sin abordar el verdadero reto: reducir residuos y mejorar la separación en origen". Los socialistas denuncian "la ausencia de programas de incentivos y de una estrategia clara para fomentar el reciclaje y la recogida selectiva".

"Los vecinos y vecinas pagan cada vez más, pero nadie les explica qué recibirán a cambio", apuntan desde el grupo municipal. Y argumentan que "la tasa de residuos ha pasado de 48 euros en 2023, a 68 euros en 2024, 108 euros en 2025 y alcanzará los 136 euros en 2026, una escalada que multiplica por casi tres el recibo en apenas tres años".

Desde el PSPV-PSOE defienden alternativas que "permitirían convertir la tasa en una herramienta de cambio ambiental y social, como sistemas de bonificación por el uso de los ecoparques, descuentos por participar en programas de compostaje doméstico o incentivos vinculados a una mejor separación de los residuos".

Asimismo, lamentan "la decisión ejecutada por Ens Uneix de abandonar la Mancomunitat para la prestación del servicio de recogida, una medida que consideran contradictoria con la necesidad de reforzar la cooperación comarcal en materia de residuos".

Finalmente, los socialistas alertan de que "la implantación obligatoria de la recogida de la fracción orgánica exige un importante esfuerzo pedagógico que, a día de hoy, no se está realizando". "Estamos viendo cómo este asunto se está convirtiendo en un auténtico problema para la ciudadanía. De momento, lo único que ha supuesto es volver a tocar el bolsillo de los vecinos y vecinas de Ontinyent en 2026", concluye el portavoz del grupo socialista.

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La implantación del servicio de recogida "puerta a puerta" fue uno de los puntos "centrales" del pleno de ayer. Las críticas no llegaron solo del lado socialista, ya que el portavoz del PP pidió la dimisión de la concejal de Medioambiente Sayo Gandia por "el caso generado por el nuevo sistema".