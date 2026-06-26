Roban de madrugada en una tienda de telefonía ubicada en la principal arteria comercial de Xàtiva

El incidente ha tenido lugar esta madrugada en la tienda de telefonía que la cadena Orange tiene en l'Albereda, la principal arteria comercial de Xàtiva. Un ladrón -o grupo de ladrones- han tirado un adoquín o piedra contra uno de los cristales de la fachada del establecimiento para entrar y llevarse algunos terminales de telefonía. El agujero ocasionado es aún visible y la zona afectada ha sido precintada con cinta de plástico de la Policía Local.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que el incidente habría tenido lugar sobre las cuatro y media o cinco de la mañana, una hora en la que hay muy poca gente por la calle. Los responsables habrían actuado al amparo de la oscuridad, ya que no había amanecido. Tras lograr entrar en la tienda, se habrían hecho con varios terminales arrancándolos de sus lugares de exposición y habrían huido. Este tipo de establecimiento suelen contar con alarma y cámaras de seguridad, por lo que los "cacos" habrán tenido que actuar de forma acelerada.

La duda reside en si los terminales pueden ser bloqueados, aunque normalmente lo que ocurre que los responsables del hurto los suelen intentar sacar rápido en el mercado negro cobrando en efectivo a precios muy por debajo de su valor real. El incidente ya está siendo investigado por los cuerpos de seguridad y, en teoría, la tienda sí estará operativa durante la jornada de hoy. También se están evaluando los daños ocasionados para gestionar la reclamación al seguro.

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Antecedentes

No es la primera vez que un grupo de ladrones roba en una tienda de telefonía en Xàtiva. Así, en enero de 2022 un grupo de ladrones empotró un coche contra una tienda de Vodafone que se encuentra en una calle cercana a la de Orange que ayer fue asaltada y acabó quemando el utilitario en Godella. Y en Ontinyent, por ejemplo, también se han registrado casos similares. En marzo de 2025 los "cacos" utilizaron trapas de alcantarilla para entrar en una tienda de telefonía tras romper el escaparate. Y en mayo de ese año, un ladrón entró en otra tienda, se llevó dos móviles y huyó corriendo hasta ser recogido por un coche.