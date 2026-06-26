La UV reconoce a varios estudiantes de Ontinyent por sus calificaciones en las PAU

La Universitat de València celebró este pasado jueves el solemne acto de reconocimiento de la excelencia al alumnado con las mejores notas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año. Entre los distinguidos se encontraban varios estudiantes de Ontinyent. Tres alumnos del IES Jaume I: Irene Cano, Clàudia Enguix y Rafael Gandia; Marc Senabre, del IES Pou Clar; y Marc Pérez del IES l’Estació estaban entre el alumnado reconocido por la UV. El acto estuvo presidido por el nuevo rector de la Universitat de València, el ontinyentí Juan Luis Gandia, que presidía así su primer acto académico de este tipo, tras tomar posesión del cargo el pasado mes de mayo. Además, también han sido reconocidos alumnos de otros centros educativos ontinyentins como el Colegio Pureza de María.

Alumnos del IES Jaume I de Ontinyent reconocidos por la UV, junto al busto de Santiago Ramón y Cajal. / IES Jaume I d'Ontinyent

Los estudiantes reconocidos por sus notas en las PAU acudieron al acto acompañados por familiares, amigos y docentes de los centros. Los tres alumnos del IES Jaume I quisieron inmortalizar el momento con una fotografía junto al busto de Santiago Ramón y Cajal de la institución académica y bajo una inscripción de poeta griego Homero. El instituto ontinyentí mantiene un gran vínculo con la cultura griega y cuenta con un destacado Grup Helenista, impulsado por estudiantes del centro y el profesor del Departament de Llengües Clàssiques Francisco Valero, uno de los profesores que acompañó al alumnado del IES Jaume I reconocido en este acto de la Universitat de València.