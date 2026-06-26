Xàtiva aprueba la solicitud de ampliación del presupuesto y del plazo de ejecución del futuro centro de día

El pleno municipal de Xàtiva correspondiente al mes de junio ha aprobado solicitar a la Generalitat Valenciana una modificación de la delegación de competencias para las obras del futuro Centro de Día para Personas con Diversidad Funcional de Xàtiva, con el objetivo de incrementar la dotación económica del proyecto en 686.434,12 euros. Esta petición responde a las necesidades derivadas de la ejecución de las obras y pretende garantizar la viabilidad y finalización de una infraestructura considerada estratégica para la atención social en la ciudad.

Además, el ayuntamiento ha acordado solicitar una ampliación del plazo de ejecución de la actuación hasta el 30 de noviembre de 2026, fecha prevista tanto para la finalización de las obras como para la firma del acta de recepción. El nuevo cronograma contempla también la declaración de obra nueva el 10 de diciembre y la cesión del edificio a la Generalitat el 28 de diciembre. Según los informes técnicos, esta ampliación resulta necesaria para asegurar el correcto desarrollo administrativo del proyecto y garantizar que la justificación y el pago de la actuación se completen antes del 31 de diciembre de 2026.

El portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, explicó en la sesión plenaria celebrada este pasado jueves, que «se trata de un centro muy demandado por las familias y ha llegado el momento de poner todo el énfasis en la finalización de las obras. Cumplir hoy con esta modificación es necesario para finalizar con garantías este proyecto». Asimismo, ha señalado que «es necesario llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas para sacarlo adelante y alcanzar ese 30 de noviembre con todo finalizado».

Por su parte, Amor Amorós, portavoz de Xàtiva Unida, manifestó que «la prioridad de esta corporación debe ser garantizar que el Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual sea una realidad cuanto antes. Por ello, defendemos la continuidad del expediente del Pla Convivint, pese a la necesidad de aprobar una ampliación del presupuesto y del plazo de ejecución de las obras». Y ha añadido: «Las personas y sus familias deben estar por encima de cualquier obstáculo burocrático. Es el momento de seguir avanzando y de hacer posible, de una vez por todas, la apertura de este centro de día tan esperado». Marcos Sanchis, portavoz del Partido Popular, señaló que «sabemos que este recurso es necesario y votaremos a favor con el apoyo de la Generalitat, aunque esperamos que no haya más demoras».

Finalmente, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, añadió que «lo que ahora necesitamos es aprobar esta modificación tan necesaria y trasladarla a la Generalitat. Porque nuestro compromiso y nuestra gestión son claros: terminar este centro de día, cederlo a la Generalitat y que estos futuros 40 usuarios puedan utilizarlo muy pronto y disfrutarlo plenamente. Hay que recordar que se trata de una recomendación de nuestros técnicos y que, por tanto, cuenta con todo nuestro apoyo».

Por otra parte, el pleno también aprobó, en este caso por unanimidad, el inicio del expediente para la declaración de la Dansà de la calle Sant Josep, Carners y adyacentes como Bien Inmaterial de Relevancia Local, atendiendo una reivindicación histórica de la Asociación Cultural Festes del Carrer Sant Josep, Carners i Adjacents. Considerada una de las danzas más antiguas de la comarca, destaca por su valor histórico, cultural y social, así como por haberse mantenido viva de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo de los siglos. Con esta iniciativa, el ayuntamiento busca garantizar su protección y transmisión a las futuras generaciones como parte fundamental del patrimonio inmaterial y de la identidad cultural de Xàtiva.

Mociones

En el pleno de este pasado jueves se presentaron un total de cuatro mociones. La primera moción, presentada por los grupos municipales Xàtiva Unida y PSPV, y aprobada con sus votos favorables y el de Vox, así como con la abstención del Partido Popular, insta a la Generalitat Valenciana a ejercer sus competencias en materia de inspección y control de la información alimentaria y del etiquetado de alimentos de forma coherente y responsable.

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La segunda moción, también conjunta de los grupos municipales Xàtiva Unida y PSPV, y aprobada con sus votos favorables y el de Vox, mientras que el Partido Popular votó en contra, reclama un mayor compromiso de la Generalitat Valenciana con Xàtiva en los presupuestos de 2026, atendiendo a los proyectos pendientes y a la falta de inversión en la ciudad. La tercera moción, del grupo político municipal Xàtiva Unida, y aprobada por unanimidad, exige al Ministerio de Transportes la mejora urgente del servicio de Cercanías, principalmente en lo relativo a horarios, frecuencias e infraestructuras.