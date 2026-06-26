Xàtiva incrementa en más de un 57% la recogida de restos de poda en los primeros meses del servicio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado hoy que "continúa reforzando las labores de poda y mantenimiento de las zonas verdes del término municipal". Así, exponen que "entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se han recogido más de 320 toneladas de restos de poda, consolidando una tendencia ascendente del servicio y registrándose un incremento superior al 57 % respecto al inicio del periodo, al pasar de los 41.100 kilogramos recogidos en diciembre a los 64.790 kilogramos del pasado mes de mayo".

"El aumento de la actividad ha sido especialmente notable durante los meses de primavera, coincidiendo con una mayor actividad en jardines y parcelas de las zonas diseminadas de Bixquert y Carraixet", exponen desde el consistorio. Desde el Ayuntamiento también se destaca que "estas tareas continuarán desarrollándose de forma periódica con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos vegetales y mantener estos espacios en las mejores condiciones".

La concejala de Gestión de Residuos, María Beltrán, ha manifestado: «Valoramos muy positivamente el funcionamiento del servicio de recogida de poda en Bixquert y Carraixet, un servicio que da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de estas zonas. Apostamos por unos servicios municipales más cercanos, más eficientes y más comprometidos con nuestro entorno».

El consistorio recuerda que "el servicio gratuito está destinado exclusivamente a particulares y admite únicamente restos vegetales procedentes de la poda de árboles y arbustos, recorte de setos, césped, hojas, flores y pequeñas ramas biodegradables. Queda prohibido depositar basura doméstica, escombros, plásticos, maderas tratadas, muebles o cualquier otro residuo ajeno a la poda. El depósito debe realizarse los lunes y jueves por la tarde, con recogida los martes y viernes por la mañana, debiendo depositarse los residuos en bolsas cerradas y dentro de los espacios habilitados".

Actualmente, el servicio dispone de diez puntos de depósito: nueve en Bixquert, situados en el Camí d'Alboi, Camí de l'Ermita, Camí del Pont Sec, Camí de la Fillola, Camí de l'Altet de Molina, Camí de Corral de Mateu, Senda de les Olles, urbanización El Mistero y Camí Rectoria de Novetlè (Bolvens), y un punto en la entrada de Carraixet.

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Además, se recuerda que "el abandono de restos de poda fuera de los contenedores o en espacios no autorizados puede conllevar sanciones de hasta 1.500 euros. Para consultas e incidencias relacionadas con el servicio, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 670 10 83 04".