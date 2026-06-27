La Canal de Navarrés retrasa una semana la puesta en marcha del puesta a puerta

La Mancomunidad de la Canal de Navarrés ha retrasado una semana la puesta en marcha del nuevo servicio de recogida puerta a puerta, que estaba previsto que comenzase el próximo 29 de junio y que, tras la nueva orden, arrancará el próximo 6 de julio. Desde la entidad supramunicipal han explicado que el inicio del servicio de recogida de residuos puerta a puerta “se retrasa una semana por razones técnicas”. El servicio comenzaba el 29 de junio con una implantación progresiva y la primera semana se centraba en la recogida puerta a puerta de los residuos de basura orgánica, resto e higiénicos, mientras que los envases, el cartón y el vidrio se depositarían en el contenedor correspondiente. Ahora, con el retraso, la puesta en marcha del servicio arranca el 6 de julio con todas las fracciones. A partir de este día, el vecindario sacará a la puerta de sus viviendas la basura según el calendario establecido para cada tipo de residuo.

Los ayuntamientos de los municipios de la comarca, así como la Mancomunidad de la Canal de Navarrés piden a la ciudadanía la colaboración en un momento que requiere la implicación de todos y todas. La mancomunidad y los consistorios adheridos a la entidad supramunicipal que van a implantar el puerta a puerta están informando al vecindario del calendario de cada tipo de residuo, de las áreas de contenedores de emergencia y de cuestiones clave sobre la implantación del modelo. A partir del 6 de julio, todos los residuos se sacarán a la puerta según el calendario establecido, excepto el vidrio, el único residuo que no cambia de sistema de reciclaje y que seguirá depositándose en el contenedor correspondiente. El calendario fijado marca que los lunes se recogerá el resto; los martes la materia orgánica; el miércoles los envases; el jueves, de nuevo, la basura orgánica; el viernes, papel y cartón; el sábado envases; y el domingo la orgánica. Además, la mancomunidad ha habilitado varias áreas de contenedores de emergencia en los siete pueblos de la comarca adheridos a la mancomunidad e implicados en la implantación del nuevo servicio de recogida puerta a puerta.

Residuos, enseres y basura depositada fuera de los contenedores en Anna. / Ajuntament Anna

Comportamientos incívicos

La inminente puesta en marcha del nuevo modelo de recogida llega precedida de algunos comportamientos incívicos en el tema de la recogida selectiva de residuos en algunos municipios. En Anna, en varios puntos de la población se ha producido la acumulación de basura, escombros, enseres y residuos depositados fuera de los contenedores y de los puntos habilitados para su depósito. El ayuntamiento ha denunciado estos hechos y afirma que “encontrar contenedores vacíos o con capacidad disponible, mientras se depositan cartones, bolsas y otros residuos en el suelo, no se puede permitir”. Desde el consistorio de Anna califican estos comportamientos de “lamentables” y señalan que “no reflejan el civismo ni el respeto por nuestro pueblo. Mantener nuestras calles limpias no es solo una obligación municipal, sino también una responsabilidad compartida”. Apuntan que “somos conscientes” que los cambios en la recogida de residuos a partir del próximo 29 de junio “pueden generar dudas y requerir un periodo de adaptación. Sabemos que no es una situación sencilla y agradecemos el esfuerzo que muchas vecinas y vecinos ya están realizando”.

Bolsas de basura fuera de los contenedores en una zona de Anna. / Ajuntament Anna

El alcalde de Anna, Miguel Marín, denuncia el “acto incívico” en varios puntos del municipio, con contenedores vacíos mientras alrededor de los mismos se acumula la basura. El primer edil hacía un “llamamiento a la colaboración de todos en un momento difícil por el cambio que viene”. Marín señala que estas imágenes “lamentables” han sido “puntuales. De normal, la gente se comporta y tira la basura en los contenedores. Hay veces que están llenos y se deposita fuera, pero esta vez estaban los contenedores vacíos y la basura fuera”, critica el alcalde, que apela a la “colaboración” de la ciudadanía. Marín incidía también en la disponibilidad de ecoparques. El miércoles, Anna cuenta con ecoparque móvil, y en Navarrés se encuentra el ecoparque fijo, “a disposición de la ciudadanía para depositar aquellos residuos que no deben abandonarse junto a los contenedores”.

Marín, disconforme con el puerta a puerta

El alcalde de Anna manifestaba que el inicio del sistema de recogida puerta a puerta requerirá de la participación de todo el vecindario de la comarca, “pedimos la colaboración de todos y todas para que este cambio funcione”. Miguel Marín se mostraba disconforme con el sistema puerta a puerta, “particularmente, estoy en contra de ese sistema. Creo que no estamos preparados para el puerta a puerta, somos municipios turísticos y no ha habido suficiente pedagogía. No tenemos suficiente consciencia”, afirmaba Marín, que expresaba que, pese a sus reticencias, “toca acatarlo, y lo acataremos. Pero estamos expectantes”.