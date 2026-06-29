El alcalde de Ontinyent anuncia unas fiestas "históricas e inolvidables" por el Centenari del Mestre Ferrero

Ontinyent celebró este sábado el acto de la Publicació de Festes, que marca el inicio simbólico de la recta final hacia la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos del próximo mes de agosto, y en el que se produce la simbólica entrega por parte del alcalde, Jorge Rodríguez, de la llave de la ciudad al presidente de la Societat de Festers del Santíssim Cristo de l'Agonia, Ricardo Calabuig, en la Plaza Mayor.

Los cargos festeros de los Moros y Cristianos de Ontinyent en la Publicació de Festes. / Ajuntament Ontinyent

Durante su intervención, el alcalde destacó que las fiestas de este año tendrán un carácter muy especial con la conmemoración del Centenario del nacimiento del Mestre José María Ferrero, autor de "Chimo", la marcha mora "más universal". Rodríguez remarcó que la interpretación conjunta de la pieza en la Entrada de Bandas, dirigida por Pilar Ferrero, convertirá este acto en uno de los momentos más emotivos que se recuerden. El alcalde también animó a los cargos fiesteros a disfrutar y hacer disfrutar de las celebraciones, recordando que Ontinyent "abre sus puertas de par en par" para compartir unas fiestas que "nos igualan, nos hermanan" y proyectan en el mundo lo mejor de la ciudad.

El acto sirvió también para presentar los protagonistas de las fiestas de este año: el capitán cristiano, Ricardo Enguix, de la comparsa Estudiantes, y el capitán moro, Juan Luis Galiana, de la comparsa Moros Marinos; así como sus respectivos embajadores y abanderados, José Luis Gandia y Gonzalo Martí por los Almogàvers; y Sergi García y David Mateu por los Moros Espanyols. Igualmente, se descubrió oficialmente el cartel anunciador de las fiestas, obra del estudio ontinyentí Democracia Studio, con un diseño contemporáneo que emplea como base la metáfora de una puerta que mira directamente hacia el corazón de Ontinyent, simbolizando una invitación abierta a adentrarse, pasar al interior y vivir la experiencia desde dentro.

Publicació de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent, el pasado sábado. / Ajuntament Ontinyent

Por su parte, el presidente de la Societat de Festers del Santíssim Cristo de l'Agonia, Ricardo Calabuig, puso en valor el sentimiento compartido que despiertan los Moros y Cristianos, asegurando que "la grandeza de una fiesta no se mide solo por aquello que se ve, sino por todo aquello que es capaz de hacer sentir", y animó festeros y festeras a llenar las calles de alegría y a sentirse "profundamente orgullosos de formar parte de la fiesta más grande del mundo". Cómo es tradicional, el acto concluyó con el grito del alcalde a los pies del castillo: “Damas y caballeros, estamos en fiestas!”.

Desfile 24 comparsas

La Publicació, que abre las Fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad, incluyó, antes del acto, un desfile desde la Plaza de la Concepción, pasando por la calle Mayor, hasta la Plaza Mayor. A los pies del castillo, el alcalde recibía la Junta de la Societat de Festers junto con los "primers trons" de las veinticuatro comparsas.

La programación festiva se completaba el sábado por la noche con la primera edición de "La Gran Sessions", la nueva propuesta de música en directo impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent en el parque de la Glorieta, que reunía a numerosas personas. La iniciativa, que contó con la actuación del grupo local Red Apples y una sesión de DJs a cargo de MKM Salvaje hasta la madrugada, nace con la voluntad de consolidarse como un nuevo espacio de encuentro para festeros y no festeros dentro de la programación de la Publicació y como avance del que será nuevamente "La Gran" durante la semana grande de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Noticias relacionadas

El alcalde y el presidente de la Societat de Festers con el autor del video promocional de las fiestas, Kevin Muñoz. / Ajuntament Ontinyent

Los actos vinculados a las fiestas morocristianas continuaban el domingo en el Centre Cultural Caixa Ontinyent con la presentación del libro y del video promocional de las fiestas de este año, obra de Kevin Muñoz Cortés, que ya se puede visualizar en las redes sociales del Ayuntamiento de Ontinyent.