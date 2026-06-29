Anna aprueba la tercera rebaja del IBI urbano de la legislatura

El Ayuntamiento de Anna ha aprobado una nueva reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, convirtiéndose en la tercera bajada del impuesto durante la presente legislatura. Cuando comenzó esta etapa de gobierno, en noviembre de 2024, el tipo impositivo se situaba en el 0,87. La primera reducción lo rebajó al 0,83, posteriormente, en mayo de 2025, se aprobó una nueva bajada hasta el 0,75, y ahora el pleno municipal ha dado luz verde a una tercera reducción, situándose en el 0,72.

Con esta medida, el ayuntamiento "continúa cumpliendo su compromiso de devolver a los vecinos el fruto de una gestión económica responsable, permitiendo aliviar la carga fiscal sin comprometer la estabilidad de las cuentas municipales", manifiestan desde el equipo de gobierno. El alcalde de Anna y concejal de Hacienda, Miguel Marín, ha destacado que esta decisión es posible gracias a "la buena gestión de los recursos municipales, el incremento de ingresos derivados de la apuesta por el turismo y una planificación económica rigurosa". Marín ha señalado que "los vecinos sufren muchas veces la masificación turística y es de justicia que, de alguna manera, también se vean beneficiados. Creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los anneros."

El alcalde ha explicado que esta reducción se aprueba tras estudiar detalladamente el presupuesto municipal y comprobar que las finanzas del ayuntamiento "continúan siendo sólidas". "Ahora hay dinero en la hucha porque cada año conseguimos ahorrar, pero también hay que ser conscientes de que las circunstancias pueden cambiar. Por eso creemos que haber reducido el IBI en 0,15 puntos durante una sola legislatura es una magnífica noticia para Anna."

Asimismo, Miguel Marín ha recordado que "nunca antes se había reducido el IBI urbano en Anna, pese a que desde el año 2021 el ayuntamiento ya no mantenía deuda municipal, lo que demuestra la voluntad del actual equipo de gobierno de trasladar los buenos resultados económicos directamente a los vecinos".

Bonificaciones para familias numerosas

Junto a esta rebaja del tipo impositivo, el Ayuntamiento de Anna mantiene su apoyo a las familias numerosas mediante importantes bonificaciones en el recibo del IBI. Así, las familias numerosas de categoría general disfrutarán de una bonificación del 35 %. Las familias numerosas de categoría especial contarán con una bonificación del 70 %.

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Con estas medidas, el Ayuntamiento de Anna reafirma su "compromiso con una fiscalidad más justa, el apoyo a las familias y una gestión económica responsable que permita seguir mejorando los servicios públicos mientras se reduce la presión fiscal sobre la ciudadanía".