Benissoda acoge la entrega de los reconocimientos Sicted y la presentación del nuevo modelo centrado en la sostenibilidad

La Casa de la Cultura de Benissoda acogió la semana pasada la Jornada Sicted 2026, un encuentro que reunió empresas, servicios turísticos y representantes municipales de la comarca de la Vall d'Albaida para reconocer el compromiso con la calidad turística y dar a conocer la nueva metodología del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED).

El acto, de carácter principalmente formativo y de sensibilización, sirvió para explicar los cambios introducidos por el Ministerio de Industria y Turismo en el modelo Sicted, que a partir de 2026 evoluciona hacia un sistema que integra, de manera más decidida, la calidad, la sostenibilidad y la inteligencia turística como pilares fundamentales de los destinos. El nuevo modelo también amplía la vigencia del distintivo hasta los tres años y refuerza la mejora continua de los servicios turísticos, manteniendo un reconocimiento con validez en todo el territorio nacional. Durante la jornada se destacó que, aunque la adhesión al programa continúa siendo voluntaria, formar parte del Sicted es cada vez más relevante, puesto que muchas convocatorias de subvenciones valoran o exigen que las empresas y servicios turísticos estén integrados en este sistema de calidad y sostenibilidad.

La técnica de Turismo de la Mancomunitat, Natalia Quilis, explicó que el modelo Sicted “se adapta a los nuevos retos del sector turístico y pone el foco en aspectos que ya son imprescindibles, como la sostenibilidad, la inteligencia turística y la calidad de los servicios". Además, destacó que esta evolución "permite continuar ofreciendo a las empresas herramientas para mejorar su gestión y aumentar su competitividad, siempre desde la colaboración entre el sector público y el privado". En este sentido, recordó que el programa favorece la formación, el asesoramiento técnico y la implantación de buenas prácticas orientadas a la mejora continua.

El presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, agradeció la implicación de todas las empresas y servicios adheridos al programa y señaló que "la calidad turística es una apuesta estratégica para el futuro de la comarca". Así mismo, remarcó que iniciativas como el Sicted "contribuyen a consolidar un destino más competitivo, sostenible y preparado para responder a las nuevas demandas de los visitantes".

Entrega de los distintivos

Durante el acto se hizo entrega de los distintivos correspondientes a los servicios que renovaban su reconocimiento, a los que se entregó la placa acreditativa, el distintivo y el material identificativo. Los establecimientos distinguidos fueron D'Turisme, Alberg Municipal El Regit, Museu de les Artesanies, Camping Bungalows Mariola, Casa Rural Abbi Suites, Casa Rural Mirador, Febrer (Bocairent), Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova, Museu Municipal Antonio Ferri, Tourist Info Bocairent, Tourist Info Llutxent, Almoroig, Bar Jauja y Zoco Cuina Urbana.

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Además, también se entregaron diplomas a los servicios distinguidos en las convocatorias de 2022 y 2024, con el objetivo de reconocer su compromiso con la calidad turística y mantenerlos activos dentro del sistema de mejora continua.