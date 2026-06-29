Bocairent promueve una campaña de fomento del empadronamiento

Bocairent cerró el 2025 con un censo de 4.130 personas empadronadas. Esta cifra representa 227 habitantes menos que diez años antes, cuando el censo de 2015 fue de 4.357 según los datos oficiales del INE. Ante esta tendencia demográfica, el Ayuntamiento de Bocairent ha querido aprovechar una ayuda del área de Desarrollo Rural y Despoblación de la Diputació de València para poner en marcha una campaña de fomento del empadronamiento.

Esta se ha llevado a cabo durante los últimos meses y ha contado con dos acciones principalmente: el lanzamiento del portal “Viure bé a Bocairent” y la creación de la Oficina de Bienvenida. El primero tiene como objetivo convertir visitantes y residentes esporádicos en vecindario habitual. Tal y como explica el alcalde, Xavier Molina, “somos una referencia del turismo de interior y lo que queremos es que personas que nos conocen conviertan nuestro pueblo en su espacio de vida; es decir, que puedan pasar de la visita al arraigo”.

En este sentido, el portal vibebo.es recoge testigos y argumentos para fijar la residencia habitual en Bocairent. Así, por un lado, se muestran experiencias de personas que han vuelto al municipio o que lo han descubierto para sus proyectos de vida. Y, por otro lado, se exponen razones para hacer este paso. “La calidad del entorno urbano y natural; la red de servicios básicos, con oferta educativa completa, centro de salud o atención sociosanitaria, y el dinamismo social y económico son las ideas fuerza que queremos destacar para atraer habitantes”, explica Xavi Molina.

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Igualmente, en los últimos tiempos, también ha estado activa la Oficina de Bienvenida para facilitar las gestiones de empadronamiento y ofrecer al nuevo vecindario la información necesaria para la acogida en el municipio. En concreto, según indica el primer edil, “queríamos que quien decidiera fijar la residencia aquí contara con una atención personalizada, un acompañamiento en la tramitación de documentación y un punto de asesoramiento a demanda”. Para Molina, “esta prueba piloto que estamos llevando a cabo con la ayuda de la Diputació queremos analizarla y, si el resultado es positivo, convertirla en una línea de acción permanente”.