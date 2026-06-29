El centenario reloj dels Quatre Cantons de Xàtiva vuelve a la vía pública restaurado cuatro meses después de su caída

El emblemático reloj centenario dels Quatre Cantons de Xàtiva ha vuelto este lunes a su lugar original una vez completada la operación de cirugía practicada por el relojero Miguel Bellver.

Hace cuatro meses, el bisel y la esfera de cristal de este histórico elemento se precipitó a la vía pública tras los episodios de intensas lluvias registrados en febrero. El dispositivo tuvo que ingresar en el quirófano del último artesano del tiempo que queda en la Costera, cuyo taller se ubica en la calle Sant Francesc.

Tal como el propio Bellver explicó a Levante-EMV, el proceso de restauración del reloj comenzó con el desmontaje del mecanismo, y continuó con la posterior limpieza y engrase. También se repintaron los números de la esfera, que habían perdido el color con el paso del tiempo. Bellver ha procedido a instalar una protección para el circuito, con el objetivo de que no vuelva a verse afectado por el mal tiempo.

Los trabajos de montaje del centenario reloj, este lunes. / Perales Iborra

El reloj, de funcionamiento eléctrico y estilo modernista, pertenecía a la antigua joyería y relojería de Aurelio Reig. Ahora vuelve a estar anclado a la fachada de una tienda de ropa ubicada en la esquina comercial del intrincado cruce de calles que forman Botigues, Font d'Alós, Trobat y Jacinto Castañeda, en el entorno de la plaza del Mercat. Eso sí, de momento todavía no funciona, a falta de que un electricista lo ponga en marcha.

Adquirido en 1985 por el ayuntamiento

El dispositivo de origen comercial, muy característico del entorno del Mercat, es inusual tanto por su antigüedad como por su propia configuración. En 1985 fue adquirido por el Ayuntamiento de Xàtiva y se dio de alta como bien municipal en virtud de un documento por el que todos los propietarios del edificio renunciaban al derecho que pudieran tener sobre el mismo por el concepto de "accesion", al estar falcado al inmueble. Cuando fue asumido por el consistorio, se restauró el reloj y se puso en marcha. Antiguamente, el relojero de la calle Caldereria se encargaba del mantenimiento. En los últimos años, su deterioro se había acentuado por la falta de mantenimiento.

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Junto con la Campana, l'Arruixadora o el Barco, el llamativo reloj constituía en su época uno de los reclamos más característicos del comercio setabense presente en el casco antiguo. Con su reparación, se garantiza su preservación por muchos años más.