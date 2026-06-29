Vandalismo
El chapuzón nocturno de dos menores en la nueva fuente del 'Peixcauret' de Ontinyent le puede costar hasta 1.200 euros a sus familias
El ayuntamiento trabaja en identificar a los autores de la gamberrada y avisa de que habrá sanciones ejemplares para evitar que el elemento recién instalado se convierta "en una nueva Cibeles"
El refrescante baño que dos menores se dieron este fin de semana en plena noche en la recién estrenada fuente del 'Peixcauret' de la plaça de la Concepció de Ontinyent le puede salir bien cara a sus familias.
Un vídeo viral que ha corrido como la pólvora por grupos de whatssapp muestra a los dos adolescentes lanzándose en ropa interior al agua entre vasos de cubata y botellas de sangría. "Tírate de una, cabrón", les anima alguien fuera de cámara entre risas.
El consistorio de Ontinyent no piensa dejar pasar por alto este acto de gamberrismo, por más que haya quien lo pueda ver como una simple chiquillada, tras la millonaria inversión que se ha desplegado en la reforma integral de la plaza. Fuentes municipales indican a Levante-EMV que se está trabajando en identificar a los vándalos con el objetivo de castigar su conducta incívica con una sanción que puede alcanzar hasta los 1.200 euros. Al ser menores de edad, el pago de la multa correspondería abonarla a sus familias.
Desde el ayuntamiento ontinyentí recalcan que no quieren que la fuente del Peixcaoret se convierta "en la nueva Cibeles", por lo que se impondrán reprimendas ejemplares a los autores de actos como este con tal de evitar que se conviertan en habituales.
Este fin de semana se han registrado otros episodios de vandalismo en Ontinyent relacionados con la rotura intencionada de cubos particulares colocados a las puertas de algunos domicilios.
Componente simbólico
La instalación de la réplica de la figura del "Peixcauret", uno de los elementos más simbólicos de la reforma integral de la Plaza de la Concepción, culminó el pasado viernes. La figura ha recuperado su emplazamiento original, después de décadas alejada de este espacio, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales elementos identificativos de la emblemática plaza.
La escultura del "Peixcauret", que representa un niño pescador y que durante buena parte del siglo XX coronó la fuente de la Plaza de la Concepción, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de ontinyentins y ontinyentines. La pieza original, conservada por el consistorio y expuesta en diferentes ocasiones al Museo Arqueológico de Ontinyent y la Vall d'Albaida (MAOVA), continúa preservada como patrimonio municipal, mientras que la réplica instalada permite devolver este icono al lugar para el cual fue concebida.
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