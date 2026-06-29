El Consell cede a Llutxent la antigua Casella dels Peons Caminers para edificio de difusión turística

El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad del inmueble conocido como Casella dels Peons Caminers, situado en la avenida de València, número 66, de Llutxent, a favor del ayuntamiento de la localidad de la Vall d'Albaida. El edificio, que forma parte del Inventario general de bienes y derechos de la Generalitat, se destinará a finalidades de difusión cultural y turística. Actualmente, el inmueble ya acoge la Oficina de Turisme de Llutxent.

La cesión se realiza al amparo de la Ley de patrimonio de la Generalitat y permitirá al consistorio impulsar la rehabilitación y la adaptación del inmueble para su nuevo uso, asumiendo las obligaciones propias de la propiedad, así como la obtención de las autorizaciones y licencias que resultan necesarias. Entre las condiciones aprobadas, el consistorio tendrá que aceptar formalmente la cesión en el plazo de dos meses, destinar el inmueble a uso cultural y turístico y no podrá arrendarlo ni transmitirlo a terceros.

Así mismo, el acuerdo establece que, si el edificio deja de destinarse en las finalidades que justifican la cesión, la propiedad revertirá automáticamente en la Generalitat, sin derecho a indemnización.

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Con esta decisión, el Consell favorece la valoración de un inmueble de carácter patrimonial y su aprovechamiento para actividades de interés público vinculadas a la promoción cultural y turística de Llutxent.