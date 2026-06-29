Convocan una manifestación en Ontinyent contra el nuevo sistema de recogida de basura puerta a puerta

La Plataforma Ciudadana "Reciclar Sí, Aixina No" ha convocado de manera oficial una manifestación para el próximo jueves 2 de julio a las 19:30 horas, con salida desde la Plaza de Santo Domingo de Ontinyent.

Según indican los promotores a través de un comunicado, la movilización "surge como respuesta democrática y directa ante el silencio administrativo del Ayuntamiento de Ontinyent, que a fecha de hoy no ha ofrecido ninguna respuesta ni ha abierto vías de diálogo tras las dos instancias formales presentadas por el colectivo, las cuales cuentan con el aval y la firma explícita de 5.370 vecinos y vecinas del municipio".

La plataforma subraya su naturaleza "como un movimiento de carácter estrictamente vecinal, independiente y apolítico". El colectivo "nace exclusivamente de la preocupación legítima y espontánea de los residentes y comerciantes de Ontinyent ante el diseño actual de la recogida de residuos", apuntan. Por ello, la organización "aleja esta causa de cualquier tipo de politización o interés partidista, recordando que el bienestar de los barrios y la viabilidad del comercio local son derechos comunes que van más allá de las siglas políticas".

Cubo de basura roto en una calle de Ontinyent. / Perales Iborra

Hogares convertidos "en plantas de reciclaje"

Desde el colectivo consideran que el nuevo sistema "no está adaptado a la fisonomía urbana ni a la diversidad y necesidades de las familias de una ciudad como Ontinyent". Critican "la implantación de un modelo que obliga a los ciudadanos a transformar sus hogares en plantas de reciclaje privadas, asumiendo de forma obligatoria todo el trabajo de gestión de residuos en sus viviendas sin que se les haya solicitado permiso ni conformidad previa".

"Este esfuerzo doméstico impuesto coincide, además, con el abono de unos recibos notablemente elevados que se aplican de forma idéntica independientemente del número de personas que habiten en el domicilio", continúa el comunicado. Con el fin de garantizar una transparencia absoluta, la organización confirma que ha remitido una convocatoria formal a todos los partidos políticos de Ontinyent por igual, emplazándolos a escuchar y posicionarse frente a una demanda vecinal que, aseguran, "cuenta con un respaldo masivo e incontestable".

Desde el grupo promotor se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos y vecinas, así como a los comercios y colectivos de Ontinyent, a sumarse a esta marcha "pacífica y firme". "Es el momento de demostrar que el futuro y el diseño de los servicios públicos de nuestra ciudad deben decidirse contando, de manera real, con la voz y el consenso de sus ciudadanos", apostillan.

La rotura de cubos particulares por los vándalos o los fallos en la recogida que dejan depósitos sin recoger en la vía pública son otros de los puntos que han señalado algunos vecinos en las primeras semanas de funcionamiento del nuevo sistema.