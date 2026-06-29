El CTP Bixquert se proclama campeón del torneo de tenis de benjamines de la Comunitat Valenciana
Manuel Sancristóbal vence en la modalidad individual y suma el triunfo en dobles junto a Miguel Jordán
El Club de Tenis y Pádel (CTP) Camp Bixquert de Xàtiva se ha proclamado campeón autonómico del Campeonato Benjamín sub-10 de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado 27 de junio y organizado por la Federación Valenciana de Tenis en las instalaciones del CT Collao de Riba-roja de Túria. El CTP Bixquert consiguió una gesta histórica al proclamarse dos de sus jugadores, Manuel Sancristóbal y Miguel Jordán, campeones de la Comunitat Valenciana en las respectivas modalidades de individual y dobles, de la categoría de benjamines, tras una maratoniana semana de diez partidos en seis días.
Manuel Sancristóbal se impuso en la final a Mario Forner, en un duelo donde demostró una gran madurez competitiva al conseguir darle la vuelta a un marcador adverso de 3-2 en contra en el primer set. Y junto a su pareja de dobles, Miguel Jordán, pudo también alzarse con la victoria en una gran final de dobles, tras batir a sus oponentes en un super tie break, ganado por 10 a 2, un logro que tiene mayor mérito, al ser Miguel Jordá debutante en una final y tener enfrente a los actuales números 1 del ranking de alevines, Mario Forner y Quim Cabedo.
Más allá de las medallas, los resultados obtenidos en el Campeonato de la Comunitat Valenciana suponen un respaldo absoluto al trabajo que se desarrolla en la escuela de tenis del CTP Camp Bixquert. El proyecto, dirigido por Ximo Revert, junto a un cuerpo técnico conformado por: Paco Fogues, Samuel Revert e Isaac Grau, consolida su apuesta por el tenis base para formar una cantera sólida, capaz de competir y destacar entre las mejores raquetas del panorama autonómico y nacional.
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