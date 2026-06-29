La Escola de Ciclisme de Ontinyent suma dos campeonatos autonómicos en Benicàssim
Kendall López se proclama campeona autonómica de ruta en categoría Promesas y Jaume Beneyto queda campeón en infantiles
La Escola de Ciclisme del Club Ciclista Ontinyent ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas de los Campeonatos Autonómicos de Ruta de la Comunitat Valenciana, disputados este pasado fin de semana en Benicàssim, consiguiendo dos títulos autonómicos y una destacada actuación de todo el equipo. La gran protagonista en la categoría Promesas fue Kendall López, que se proclamó campeona autonómica de la Comunitat Valenciana, confirmando la excelente temporada que está realizando. En categoría Infantiles, Jaume Beneyto también subió al más alto del podio después de una gran carrera, proclamándose campeón autonómico de Ruta, un nuevo éxito que refuerza su magnífica progresión deportiva.
Más allá de estos dos títulos, el Club Ciclista Ontinyent quiere destacar el gran papel realizado por el resto de corredores y corredoras de la Escola, que compitieron al máximo nivel ante los mejores ciclistas de la Comunitat Valenciana, obteniendo excelentes clasificaciones y demostrando el gran trabajo que se desarrolla durante toda la temporada, resaltan. La expedición ontinyentina "volvió a ofrecer una imagen de compromiso, esfuerzo y compañía, valores que identifican la Escola de Ciclisme del Club Ciclista Ontinyent y que continúan dando sus frutos tanto a nivel deportivo como formativo".
Desde el Club Ciclista Ontinyent han felicitado a Kendall López, Jaume Beneyto y al resto del equipo, así como a los entrenadores, técnicos y familias, por el gran trabajo realizado.
Con estos dos nuevos campeonatos autonómicos, la Escola de Ciclisme Ontinyent continúa consolidándose cómo una de las escuelas de referencia del ciclismo base valenciano, formando jóvenes deportistas que año tras año sitúan el nombre de Ontinyent entre los mejores de la Comunitat Valenciana.
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