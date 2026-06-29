La Generalitat se fija en el parque Mamàs Belgues de Ontinyent para su red de infraestructuras verdes antirriadas en la zona de la dana
El comisionado para la Recuperación Raúl Merida pone como ejemplo el "modelo de transformación urbana” en el entorno del Clariano dentro del objetivo de la administración autonómica de "promover soluciones basada en la naturaleza para proteger al territorio y a las personas ante fenómenos climáticos extremos”
El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado este lunes el parque inundable municipal Mamàs Belgues de Ontinyent, acompañado por la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y por el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez.
Durante el encuentro, Mérida ha destacado la "colaboración que mantiene la Generalitat con los ayuntamientos" para impulsar una red de infraestructuras verdes resilientes que protejan de inundaciones a los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido, el comisionado ha reconocido el parque Mamàs Belgues como un modelo en la transformación del espacio urbano que permite regenerar áreas, crear zonas verdes de uso ciudadano y, al mismo tiempo, disponer de un espacio seguro.
Mérida ha asegurado que este espacio “es un ejemplo de lo que nos demanda la sociedad a todas las administraciones para buscar soluciones que mejoren la seguridad de los municipios”. El parque fue creado tras las lluvias de septiembre de 2019 generadas por la dana, que originaron el desbordamiento del río Clariano en Ontinyent.
Mérida ha apuntado que esta actuación “se sitúa en la línea de lo que vamos a hacer con los parques inundables metropolitanos que hemos diseñado para la regeneración de los municipios damnificados por la dana en la ribera del Túria y del Poyo”.
La Generalitat va a articular dos grandes corredores verdes de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales que conectarán l’Albufera, el Parque Natural del Turia y el entorno de l’Horta. Una actuación que permitirá regenerar 1.500 hectáreas que quedaron muy dañadas por las riadas.
Según ha explicado Raúl Mérida, los parques inundables municipales “ayudan a vertebrar la Estrategia Verde que viene impulsando el Comisionado para la Recuperación en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, creando una red de infraestructuras municipales que aumentan la resistencia del territorio”.
De opción a obligación
En este sentido, el comisionado ha explicado que “las infraestructuras verdes antirriadas han dejado de ser una opción para pasar a ser una obligación. Tenemos la responsabilidad de fomentar soluciones basadas en la naturaleza que mejoren la vida de diaria de la ciudadanía”.
Raúl Mérida ha concluido su intervención señalando que estas infraestructuras “hay que adaptarlas a cada lugar, ya que no es lo mismo un parque que otro”. El comisionado ha destacado también que la Comunitat Valenciana es una región muy expuesta a lluvias torrenciales y a calores intensos y, al respecto, ha apuntado que la boya del Puerto de Valencia “marca cada día un récord histórico, ya que la temperatura está entre 4 y 6 grados por encima de lo habitual, lo que significa que hay mucha humedad en el ambiente y que cuando pase el verano aumentará la posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales”.
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