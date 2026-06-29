La Nova celebra el 125 aniversario con un concierto de cámara
El recital, ofrecido por los ensembles de metal y madera de la sociedad musical, tendrá lugar el próximo 4 de julio en el Espai Cultural La Nova
La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra el 125.º aniversario con un concierto de cámara ofrecido por los ensembles de metal y madera de la sociedad. Con motivo del 125.º aniversario de su fundación legal como sociedad musical, La Nova ha programado un año repleto de actividades que empezó el pasado 1 de marzo con el Concierto Extraordinario del Aniversario, celebrado en el Gran Teatre de Xàtiva y donde participaron las dos agrupaciones de La Nova, la Orquesta y la Banda Sinfónica.
En esta ocasión está programado un Concierto de Cámara ofrecido por los ensembles de metal y madera de la sociedad. Este concierto pretende mostrar el papel de los músicos más allá de las agrupaciones más conocidas, como son la banda y la orquesta.
El concierto tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 19.30 horas en el Espai Cultural La Nova. El concierto lleva por título “Els colors dels vents” con la intención de dar a conocer todas las vertientes expresivas que ofrecen los distintos instrumentos que conforman los dos ensembles que actuarán, el ensemble de metal y el ensemble de madera. La primera parte correrá a cargo de la ensemble de metal, que ofrecerá un recorrido histórico a través de distintas piezas musicales, empezando en el barroco y acabando con música más actual y conocida. En la segunda parte, la ensemble de madera ofrecerá obras del romanticismo europeo de finales del siglo XIX, con compositores como Bizet o Saint-Saëns.
Los actos de celebración del 125.º aniversario de la Societat Musical La Nova continuarán en septiembre con nuevos conciertos y actividades para socios, amigos y simpatizantes. Próximamente, la Societat Musical La Nova participará en los actos de las fiestas de Xàtiva, como son el Festival Pòrtic de les Nostres Festes el 31 de julio, y la Ronda a la Mare de Déu de la Seu el 4 de agosto.
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