La Nova celebra el 125 aniversario con un concierto de cámara

La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra el 125.º aniversario con un concierto de cámara ofrecido por los ensembles de metal y madera de la sociedad. Con motivo del 125.º aniversario de su fundación legal como sociedad musical, La Nova ha programado un año repleto de actividades que empezó el pasado 1 de marzo con el Concierto Extraordinario del Aniversario, celebrado en el Gran Teatre de Xàtiva y donde participaron las dos agrupaciones de La Nova, la Orquesta y la Banda Sinfónica.

Cartel del concierto de cámara de la Societat Musical La Nova de Xàtiva. / Levante-EMV

En esta ocasión está programado un Concierto de Cámara ofrecido por los ensembles de metal y madera de la sociedad. Este concierto pretende mostrar el papel de los músicos más allá de las agrupaciones más conocidas, como son la banda y la orquesta.

El concierto tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 19.30 horas en el Espai Cultural La Nova. El concierto lleva por título “Els colors dels vents” con la intención de dar a conocer todas las vertientes expresivas que ofrecen los distintos instrumentos que conforman los dos ensembles que actuarán, el ensemble de metal y el ensemble de madera. La primera parte correrá a cargo de la ensemble de metal, que ofrecerá un recorrido histórico a través de distintas piezas musicales, empezando en el barroco y acabando con música más actual y conocida. En la segunda parte, la ensemble de madera ofrecerá obras del romanticismo europeo de finales del siglo XIX, con compositores como Bizet o Saint-Saëns.

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Los actos de celebración del 125.º aniversario de la Societat Musical La Nova continuarán en septiembre con nuevos conciertos y actividades para socios, amigos y simpatizantes. Próximamente, la Societat Musical La Nova participará en los actos de las fiestas de Xàtiva, como son el Festival Pòrtic de les Nostres Festes el 31 de julio, y la Ronda a la Mare de Déu de la Seu el 4 de agosto.