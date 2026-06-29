El pueblo menos habitado de Valencia "se abre al mundo" con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social

La Diputació de València ha ayudado a Sempere a poner en marcha distintos proyectos para mejorar la calidad de vida en este pequeño municipio de la Vall d’Albaida, el menos habitado de la provincia. “La Diputación tiene la responsabilidad de ayudar a los municipios, en especial a los más pequeños, a que tengan vida y futuro, y eso es lo que queremos para Sempere, atraer a gente para que descubra lo bien que se vive aquí”, ha señalado la vicepresidenta Natàlia Enguix durante su visita al balcón-mirador con vistas al embalse de Bellús.

La alcaldesa de Sempere, Mª Dolores Ortolá, y el presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor, acompañaron a la vicepresidenta, que se interesó por las distintas actuaciones que ha puesto en marcha Sempere con el Pla Obert, donde dispone de 735.000 euros, 160.000 más que en la anterior legislatura. “Proyectos como el nuevo mirador o el alquiler social demuestran la esencia del gran programa inversor de la Diputación, que es generar economía local y luchar contra la despoblación, porque a mucha gente nos gusta vivir donde hemos nacido, donde nos hemos criado”, remarcó Natàlia Enguix.

La alcaldesa mostró su agradecimiento a la responsable provincial por el trabajo que desempeña la Diputación, muy especialmente para pueblos como Sempere con poco más de 30 habitantes, y detalló las mejoras en el mirador de la plaza de San Pedro, donde se ha renovado la iluminación, se ha construido una pérgola y se han instalado bancos. “Es un espacio donde se puede disfrutar de la tranquilidad, la belleza y la esencia de nuestro pueblo”, apuntó Ortolá, quien añadió que el mirador “abre Sempere al mundo”.

Adquisición de inmueble

La actuación en el mirador es uno de los proyectos que Sempere ha ejecutado con el Pla Obert, junto a la adquisición de un inmueble en el que se habilitarán dos viviendas para alquiler social. Así lo explicó la alcaldesa, que avanzó otros trabajos financiados por el programa inversor de la Diputación, como la instalación de siete cámaras de videovigilancia, iluminación solar en el Camino de las Heras, la adecuación del cementerio, las mejoras en la plaza, la reconstrucción del lavadero y la limpieza de caminos.

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En palabras de Mª Dolores Ortolá, “poco a poco tenemos un pueblo más habitable y con mejores servicios”. “Estamos en el buen camino cuando últimamente se han comprado seis casas en un municipio tan pequeño como el nuestro”, concluyó la alcaldesa en el acto de inauguración del nuevo mirador de la plaza de San Pedro.