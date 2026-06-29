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El SES Llosa de Ranes es proclama campió del certamen de lectura "De viva veu"

El projecte intenta fomentar la lectura en veu alta entre l’alumnat de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana

L'alumnat participant.

L'alumnat participant.

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Salvador Catalá

Salvador Catalá

Xàtiva

El passat diumenge 21 de juny es va celebrar la gran Final del Certamen de Lectura "De Viva Veu" al teatre Serrano de Gandia. Un projecte impulsat a iniciativa de Full- Fundació pel llibre i la lectura-, que des de 2014 intenta fomentar la lectura en veu alta entre l’alumnat de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana, amb els objectius de despertar l’interés per la lectura, millorar la comprensió lectora,desenvolupar habilitats comunicatives, treballant l’entonació, ritme, pauses i dicció, a més d'aprendre a parlar en públic amb confiança, o fomentar la lectura com una experiència col.lectiva

Va ser una jornada molt especial que va reunir a tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, ajuntaments, professorat. L’equip format pels alumnes de quart de l’ESO, Eva Pla Bataller, Hugo Bertomeu Terol, Marc Alba Bou, i de l’individual de segon de l’ESO, Ainhoa España Gil, resultaren guanyadors d’una gran final, on tots els seus participants destacaren per un nivell altíssim en les seues intervencions.

En aquesta fase final participaven les poblacions finalistes dels certàmens locals com: Alberic, Albuixech, Algemesí, Almussafes, Alzira, Benetússer, Benifairó de les Valls, Bonrepòs i Mirambell, Catarroja, Crevillent, Foios, Godella, Guadassuar, la Pobla de Vallbona, la Llosa de Ranes, Montserrat, Paiporta, Picanya, Picassent, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Segorbe, Sueca, Torrent, Turís, València, Vinalesa i Xirivella. L’organització destacà l’alta exigència del Certamen, en la qual es reconeixen les millors al·locucions en directe, en un procés de selecció previ realitzat entre centenars de participants.

Primera volta

El SES de la Llosa de Ranes va resultar el gran triomfador d’aquesta edició, on curiosament participava per primera volta. En la Categoria Passerells (1r i 2n d'ESO), Ainhoa España Gil, va rebre el primer premi de 2n d’ESO, amb la lectura d’un fragment del llibre “El misteri de la muntanya morta” .

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En la Categoria Oronetes (3r i 4t d’ESO), van representar al centre dos equips amb una lectura col·lectiva de la novel·la “Invisible”. Per una banda, el primer grup estava format per Lluna Vidal Pascual, Aroa López Ferrando i Guillem González Bertomeu; per una altra, el grup format per Hugo Bertomeu Terol, Eva Pla Bataller i Marc Alba Bou, que finalment es van proclamar guanyadors del certamen, que rebran com a gran premi, per primera volta des de la creació del certamen, la de gravar un audiollibre als estudis professionals de la Universitat de València. Aquesta obra servirà de model als futurs participants, i es repartirà als centres educatius de tot el territori valencià

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