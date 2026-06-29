Otro verano de asistencia "masiva" en el Pou Clar de Ontinyent

Es uno de los parajes naturales de la Vall d’Albaida que cada año recibe más visitantes tras la llegada del calor. Y durante el presente verano esta tendencia va a volver a cumplirse. El Pou Clar de Ontinyent se convierte en un espacio buscado por visitantes y residentes en la ciudad para luchar contra el calor gracias a su agua fría y entorno natural.

El pasado miércoles 24 de junio fue día festivo. Y la alta presión de coches y visitantes en el lugar permite adelantar que este verano volverá a ser de «lleno absoluto». Las imágenes captadas por este diario así lo atestiguan.

Los usuarios del paraje celebran poder nadar en las piscinas naturales de agua clara -y fría-. Alejandro Tomás es residente en Ontinyent y acudió el pasado miércoles al Pou Clar: «Es un privilegio tener esto. Si hace calor y no tienes donde meterte, o si la piscina está cerrada, pues puedes venir». Cristina acudió desde Santa Pola: «Hemos acudido a pasar el día, hace años que no venía y casi no me acordaba del sitio. La verdad es que está muy bien para los críos».

Patricio, por su parte, vino desde Elda: «Hemos venido a pasar el día festivo y la verdad es que está muy bien. Es la primera vez que estamos aquí, y la verdad es que el sitio es espectacular. Además, queremos volver quizás un poquito más temprano para que haya menos gente y algo más de aparcamiento. La verdad es que el agua está superlimpia. Aunque, está muy fría, eso sí, pero a mí me gusta el agua fría».

El próximo 1 de julio comienza a operar el sistema de reservas telemáticas que el Ayuntamiento de Ontinyent pone a disposición de los usuarios cada verano. El pasado miércoles dos operarios de seguridad vigilaban el paraje desde una parte alta. Los datos del año pasado ya dejan entrever que este año la afluencia volverá a ser masiva: solamente durante dos días -24 y 29 de julio- no se llegó al cupo de 450 plazas. Dada la presión humana, lo normal es que se produzcan todo tipo de incidencia, que en algunas ocasiones obligan a llamar a la Policía Local. Los vigilantes de seguridad tienen que lidiar con usuarios que intentan saltarse las prohibiciones o con otro tipo de contratiempos. Consultados al respecto, desde el Ayuntamiento no aclararon el número de sanciones impuestas este año o la cantidad de actuaciones realizadas por el servicio de seguridad: «Todo sigue igual. Ha funcionado muy bien en los últimos años, desde que se inició el sistema de reservas», explicaron las fuentes consultadas.

También explicaron que «este año se ha renovado la barandilla y se han realizado servicios de mantenimiento como todos los años».

El Pou Clar de Ontinyent, un oasis contra el calor / Agustí Perales Iborra

Amigos del Pou Clar

Dolores Albelda es la presidenta de la Asociación de Amigos del Pou Clar, que cuenta con unos 80 socios y este año celebra su XV aniversario. Consultada por la situación actual del paraje, expuso que «esta semana si que se ha notado más gente. Y los fines de semana sí que se ha registrado un incremento elevado respecto a otros años, y más con las otras temperaturas. Ha habido jornadas en las que no cabían más coches. Incluso, había turismos en las aceras de la carretera, poniendo en peligro la circulación, y sobre todo, cruzar las vías. Posiblemente, y más aún porque vamos a periodos de calor más prolongados, se tendría que avanzar todo el dispositivo, sobre todo los fines de semana de junio para controlar el aforo».

«También se nota que, año tras año, que los y las usuarias de fuera del pueblo ya empiezan a conocer las restricciones y aprovechan las franjas horarias sin vigilancia o restricciones para muchas ocasiones hacer usos inadecuados del paraje. Muchos espacios naturales sufren situaciones de saturación durante la temporada de verano, y el Pou Clar no es una excepción», apostilló Belda.

A su vez, desde la entidad explicaron que "preguntando al servicio de limpieza, nos han comentado que los lunes sí que se nota mucho el aumento de basura en el paraje. Este problema no es tan elevado cuando se desarrolla el control de acceso".

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Desde Amics del Pou Clar también han pedido en varias ocasiones que se ponga en marcha una especie de filtro que ayude a que los residentes tengan más facilidades para acudir al paraje: "Todos los años pedimos que la gente de Ontinyent, sobre todo los bañistas que van con la toalla al hombro, no tengan que hacer reserva, ya que entran y salen. También, como todos los años, hemos pedido que la puerta de arriba esté abierta para que las motos puedan aparcar y acceder". Desde el Ayuntamiento han explicado que "no se puede diferenciar entre personas de fuera y los de Ontinyent, la ley no lo permite".