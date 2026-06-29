Xàtiva repara los desprendimientos en la subida del castillo y repavimenta un tramo de la Albereda
Las obras en ambos puntos han comenzado este lunes
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado este lunes las obras de reparación del deslizamiento de ladera que se registró en enero en la carretera de la subida al Castell, concretamente en la penúltima curva del trazado. El desprendimiento se produjo como consecuencia de los fuertes episodios de precipitaciones que se dieron hace seis meses.
Como informó este diario, el consistorio va a construir una escollera de doce toneladas para evitar futuros desprendimientos. El presupuesto de la actuación es de 2.565,20 euros, IVA incluido.
Por otra parte, este lunes también han comenzado los trabajos de reposición del pavimento en un tramo de unos 250 metros cuadrados de la Albereda Jaume I, en la zona de acera de la parte sur situada entre el acceso al Bingo y la entrada del colegio de las Dominicas. La obra servirá para reparar parches y hundimientos existentes. Además, según informó el regidor de Obras, Ignacio Reig, la actuación servirá también para probar un nuevo pavimento en el enclave.
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