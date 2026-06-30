Más de 14.000 personas ya han visitado la exposición del Equipo Crónica en Xàtiva

La exposición «Equipo Crónica. Crónica de un tiempo» continúa consolidándose como una de las grandes propuestas culturales de la temporada en Xàtiva. Más de 14.000 personas han recorrido ya esta muestra, que ofrece una mirada completa al universo creativo de Equipo Crónica, uno de los colectivos artísticos más influyentes en la renovación del arte de la segunda mitad del siglo XX, con una destacada proyección internacional y presencia en colecciones de museos de todo el mundo.

La respuesta del público confirma el interés que ha despertado este proyecto expositivo, impulsado y coordinado desde la Concejalía de Cultura con el objetivo de poner en valor los espacios patrimoniales de la ciudad, acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y reforzar el papel de Xàtiva como referente cultural mediante propuestas de gran calidad.

La exposición se distribuye entre dos espacios emblemáticos. Por un lado, el Espai Cultural Sant Domènec acoge las obras de gran formato, que evidencian la ambición plástica y conceptual del colectivo. Por otro, el Museu de Belles Arts – Casa de l'Ensenyança presenta piezas de formatos medianos y pequeños, junto con algunas obras de mayor dimensión que permiten una aproximación más íntima al discurso artístico de Equipo Crónica.

Visita guiada a la exposición. / A.X.

Actividades complementarias

Además de la muestra, el proyecto ha ido acompañado de un amplio programa de actividades complementarias que ha contribuido a enriquecer la experiencia de los visitantes. Entre ellas destacan la proyección del documental Equipo Crónica. Arte de Trinchera, dos conferencias impartidas por las especialistas Michèle Dalmace y Marion Le Corre-Carrasco, una actividad infantil de pintura colectiva inspirada en la obra Aquelarre 71. Una odisea en el museo, así como catorce visitas guiadas a cargo del comisario de la exposición, Pablo Camarasa. El proyecto también ha contado con la edición de un catálogo razonado de 238 páginas.

La exposición todavía puede visitarse hasta el próximo 26 de julio de 2026, de martes a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Además, durante este mes de julio se han programado nuevas visitas guiadas, que se anunciarán próximamente, con el objetivo de seguir acercando al público la obra y el legado de uno de los colectivos más relevantes del arte contemporáneo español.