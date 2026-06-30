Un amplio dispositivo evita que el incendio de un vehículo se propague junto a una urbanización en el monte de Moixent

El incendio de un vehículo junto a la urbanización de Cumbres de València de Moixent ha movilizado un amplio dispositivo de extinción por el temor a que el fuego pudiera propagarse a la masa forestal en una zona residencial rodeada de monte.

Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso de fuego se ha producido a las 13.06 horas en un área de vegetación próxima a la carretera CV-589. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de bomberos, un técnico y un coordinador forestal del Consorcio, junto con cuatro unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos de la Generalitat, además de un técnico forestal y un agente medioambiental.

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Aunque inicialmente desde el Centro de Coordinación de Emergencias se había informado de que se había declarado el incendio como forestal, desde el Consorcio subrayan que finalmente no ha afectado ni a la urbanización Cumbres de Valencia ni a masa forestal, con lo que la alarma se ha desactivado. El fuego ya se encuentra extinguido.