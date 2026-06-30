La Diputació invierte 2,2 millones en 11 proyectos de la Costera y 1,6 millones en 7 pueblos de la Vall d'Albaida

La Diputació de València ha aprobado 11 proyectos presentados por ocho ayuntamientos de la Costera, con una inversión global de 2.236.000 euros. Destacan las tres actuaciones que pondrá en marcha Xàtiva, con un coste superior al 1.400.000 euros. La primera es el acondicionamiento de firmes en las avenidas Cortes Valencianas y Ausiàs March, las calles Virrey y Reina, la carretera de Genovés y los caminos Fillola, Pinyana, Branquizal, Annauir, Carraixet y Vileu. Además, el consistorio acondicionará el área recreativa ‘La Vila’ y reurbanizará la calle Caputxins, donde se renovará el ciclo del agua.

La vicepresidenta de la Diputació Natàlia Enguix. / Javier Urenya Orquin

Sin abandonar la comarca, Moixent hará un rocódromo en el gimnasio y adquirirá equipos informáticos para oficinas municipales; Vallada mejorará su ronda perimetral con la ampliación de calzadas y aceras y un nuevo paseo peatonal; la Font de la Figuera instalará cámaras de seguridad ciudadana; Novetlè reurbanizará las calles Sant Josep y Sant Didac; Rotglà i Corberà construirá aparcamiento en el polideportivo; la Granja de la Costera adquirirá juegos infantiles para la escuela municipal; y Cerdà instalará una pérgola de madera en el pabellón municipal.

Por su parte, la Vall d’Albaida continúa siendo una de las comarcas más activas en la ejecución de proyectos financiados por el Pla Obert de la Diputación. A la comarca le corresponden 33,8 millones, 5,6 más que con los planes de inversión de la anterior legislatura. Las 12 actuaciones aprobadas en el último decreto del plan elevan a 159 los proyectos en marcha o ejecutados, con una dotación económica de 17,6 millones de euros. En junio, los municipios de la Vall son los que más solicitudes han presentado en el marco del Pla Obert, con una inversión de 1.578.000 euros.

La actuación más significativa es la adecuación de la zona verde de la calle Batalla de Lepanto de Bocairent, con una aportación provincial de 366.000 euros. Sin abandonar el municipio, el Pla Obert financiará la renovación de la tubería de bajada del depósito Teulars y la reforma del Espai Jove. Además, Atzeneta mejorará la accesibilidad de la Casa de la Cultura, habilitará un parque canino y realizará mejoras en el ciclo del agua; Rugat remodelará la red de aguas pluviales del casco urbano y mejorará los caminos Fondons, Pou y Barraix; Montaverner pondrá en marcha obras en el colegio y el gimnasio; l’Olleria construirá escolleras en varios caminos; Castelló de Rugat ampliará el cementerio y adecuará el entorno; y Aielo de Rugat mejorará caminos rurales.

Más de 100 millones para 2026

La Diputació da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 12 millones de euros que financiarán 62 proyectos presentados por 47 ayuntamientos de 11 comarcas. El plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.183 proyectos aprobados con una inversión global de 184 millones de euros. El gran programa inversor de la Diputació, con 350 millones para ayuntamientos y mancomunidades, entra en su fase definitiva con el objetivo de que los pueblos y ciudades “aprovechen hasta el último euro para mejorar sus infraestructuras y servicios”, señala Natàlia Enguix.

La responsable de Cooperación Municipal destaca el ritmo creciente en la presentación de solicitudes: “es lo que planificamos al principio de la legislatura, que los ayuntamientos tuvieran margen para pensar bien sus proyectos y fueran presentándolos sin un tiempo acotado, dando respuesta a peticiones vecinales o a problemas sobrevenidos”. Enguix aplaude “la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las actuaciones, prácticamente la mitad destinadas a renovar el ciclo integral del agua y mejorar o crear espacios verdes y deportivos, obras que mejoran la calidad de vida en nuestros municipios”. La vicepresidenta explica que para este año “hemos aprobado una dotación económica superior a los 100 millones para dar respuesta a las solicitudes del Pla Obert, lo que implica que estamos aprobando al menos un decreto cada mes para que los municipios puedan ir ejecutando los proyectos que nos presentan y convertirlos en una realidad para sus vecinas y vecinos”.

Coincide con la diputada de Cooperación el presidente, Vicent Mompó, quien muestra su satisfacción por “los cientos de obras que tienen en marcha los pueblos y ciudades de la provincia con fondos provinciales”. En opinión de Mompó, “solo hace falta visitar cualquier municipio para darse cuenta de que la Diputació está presente en su día a día, en sus plazas, en sus calles, en las zonas verdes y las instalaciones deportivas, en la recuperación de patrimonio histórico o la renovación de los espacios para practicar la pilota”. “Nuestra principal obsesión era estar más cerca de los pueblos y su gente y creo que lo estamos consiguiendo”, añade el presidente.