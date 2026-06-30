Necrológica
El duelo se instala en la Unió Artística Musical de Ontinyent tras la muerte del expresidente Gonzalo Barberà y de un músico con 42 años de trayectoria
La entidad musical ha expresado su pesar por la pérdida de ambos referentes de la banda con apenas 24 horas de diferencia
Barberà fue uno de los miembros fundadores de la comparsa Cides, donde ejerció prácticamente todos los cargos posibles
La pérdida de dos figuras referentes con apenas 24 horas de diferencia ha sumido en el duelo y el pesar a la Societat Unió Artística Musical de Ontinyent (Suamo).
Este lunes falleció el que fue presidente de la Suamo entre 1975 y 1983, Gonzalo Barberà Catalina, un dirigente que dejó una profunda huella en la institución. "Gonzalo no solo encabezó nuestra sociedad durante ocho años, sino que mantuvo siempre una implicación absoluta: lo podíamos ver en algunos ensayos, acompañaba la banda en las salidas que hacíamos en otras localidades e intentaba no perderse ningún concierto. Además, sus vínculos familiares con músicos de nuestra sociedad hacían que su relación fuera, si cabe, más próxima", han manifestado desde la Sociedad Unió Artística Musical de Ontinyent a través de un comunicado en el que el colectivo musical expresa su "más sincero pésame a toda su familia y amistades en estos momentos tan difíciles".
Barberà también fue uno de los miembros fundadores, en 1975, de la comparsa Cides, donde ejerció prácticamente todos los cargos posibles: capitán, abanderado, presidente, Primer Tro, y otros muchos, "siempre con una entrega absoluta y un compromiso ejemplar", según destacan desde el colectivo festero donde Gonzalo fue "uno de los pilares fundamentales". "Gonzalo será recordado por ser una de las personas que más ha trabajado, de manera constante y desinteresada, por el bien de la comparsa", subrayan desde Cides. La misa funeral se ha oficiado este martes a las 11 horas.
Vicent Azorín, 42 años como músico de la Suamo
Hace tan solo dos días, el domingo, la Suamo ya había tenido que despedir y lamentar profundamente la pérdida de Vicent Azorín Martínez, quien fue músico de la banda ontinyentina desde el año 1984. "A lo largo de sus 42 años de trayectoria musical, ha destacado por su compromiso, su amabilidad y su saber hacer en todos los ensayos, conciertos y actos de la banda", han indicado desde la Societat Unió Artístista Musical a través de otro mensaje de condolencias.
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