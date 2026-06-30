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Judith Tortosa se proclama campeona de España y establece un nuevo récord nacional

La atleta de Xàtiva se cuelga el oro en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado por Clubes antes de viajar a la República Checa para disputar el Gran Prix WPA de Olomouc

La atleta setabense Judith Tortosa con la medalla de oro en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado.

La atleta setabense Judith Tortosa con la medalla de oro en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado. / CAX Adaptado

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Lluis Cebriá

Xàtiva

La atleta del Club Atletisme Xàtiva (CAX) Judith Tortosa se ha proclamado campeona de España en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado por Clubes, disputado este pasado fin de semana en las pistas de atletismo Fermín Cacho de Fuenlabrada.

La atleta setabense Judith Tortosa durante la carrera en el Campeonato de España.

La atleta setabense Judith Tortosa durante la carrera en el Campeonato de España. / CAX Adaptado

Tortosa completó una actuación excelente en una numerosa serie de Frame Running, imponiéndose con una marca de 17.92 segundos, que supone un nuevo récord de España y su mejor marca personal, confirmando así el gran momento de forma que atraviesa esta temporada.

Judith Tortosa en el primer puesto del podio en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado.

Judith Tortosa en el primer puesto del podio en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado. / CAX Adaptado

Sin prácticamente tiempo para celebrar el título estatal, la atleta setabense se desplaza este martes hacia Olomouc (República Checa), donde participará en la segunda edición de Grand Prix WPA de Olomouc, una competición internacional exclusiva para mujeres que reunirá 184 atletas de 42 países en el Athletic Stadium - TJ Lokomotiva Olomouc.

Judith Tortosa competirá este jueves 2 de julio en las series clasificatorias, programadas para las 11.23 horas. En caso de clasificarse, disputará la gran final a las 16.50 horas, con el objetivo de continuar sumando grandes resultados en la escena internacional.

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Judith Tortosa, al centro, en el podio del Campeonato de España de Atletismo Adaptado.

Judith Tortosa, al centro, en el podio del Campeonato de España de Atletismo Adaptado. / CAX Adaptado

Este nuevo éxito refuerza la trayectoria ascendente de Judith Tortosa y consolida el trabajo desarrollado por el Club Atletisme Xàtiva, Fesa, Fedpc y Projecte Fer en el atletismo adaptado, llevando el nombre de la ciudad de Xàtiva a los principales escenarios nacionales e internacionales.

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