El Natació Xàtiva consigue dos medallas en el Campeonato Autonómico Infantil de Verano

El Club Natació Xàtiva se alzó con dos medallas en el Campeonato Autonómico Infantil de Verano de la temporada 2025-2026, celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal de 50 metros El Saladrar de Castelló de la Plana. El nadador setabense Ulises Iaschuk consiguió los dos metales, de plata, en la competición de la Comunitat Valenciana. El Autonómico reunió a 343 nadadores pertenecientes a 46 clubes de la FNCV.

Ulises Iaschuk logró la medalla de plata y el subcampeonato autonómico en los 50 metros libres, con un crono de 25”62; y en la prueba de 50 m. mariposa también fue segundo, medalla de plata y subcampeón autonómico, con un tiempo de 26”98. En la clasificación por clubes, el equipo masculino del Club Natació Xàtiva quedó en la décima cuarta posición.

En el Campeonato Autonómico participaron, por el CN Xàtiva, los deportistas de categoría infantil 2012 Laia González, Carlos Tormo, Pablo Oltra, Quico Martínez y Pablo Sanchis; y de categoría Infantil 2011 compitieron Mia Vidal, Ulises Iaschuk y Fausto Revert.

Adolfo Benito y Guillem Casesnoves, del CN Xàtiva, en el Campeonato de España Absoluto, en Mallorca. / Club Natació Xàtiva

Campeonato de España Absoluto

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también disputó el Campeonato de España Absoluto de Verano, celebrado del 25 al 28 de junio en la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca. En esta nueva edición del Campeonato de España participaron 523 nadadores integrados en 139 clubes de la RFEN, entre ellos los deportistas del CN Xàtiva Guillem Casesnoves y Adolfo Benito.

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Guillem Casesnoves compitió en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza. Por su parte Adolfo Benito compitió en los 50 metros espalda. Guillem logró un puesto en la final B de los 200 metros braza, quedando en la décimoctava posición; en los 50 metros braza quedó en el puesto 53; y en los 100 metros braza en el 37. Adolfo Benito, en los 50 metros espalda quedó en el puesto 25.