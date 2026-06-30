"Ontinyent camina" finaliza la primera edición con un centenar de participantes

“Ontinyent camina”, el programa de rutas saludables puesto en marcha el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Ontinyent, ha finalizado su primera edición con un notable éxito de participación. Han sido cerca de un centenar de personas las que se han sumado a las caminatas que, con salida en la Casa del Delme, han tenido lugar cada martes. Este martes 30 de junio tenía lugar una fiesta de fin de temporada en el Alberg Perú, donde las personas participantes han podido disfrutar de un almuerzo de hermandad, una actividad de baile, y han podido recoger camisetas y diplomas acreditativos de su participación.

Asistentes a la fiesta de fin de temporada del programa "Ontinyent camina" en el Alberg Perú. / Ajuntament Ontinyent

La regidora de Sostenibilidad y Coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, y la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, han valorado muy positivamente la acogida a la iniciativa, “un programa nacido con la voluntad de mejorar la salud física y emocional de la ciudadanía, pero también de reforzar los vínculos sociales y el conocimiento de nuestro entorno”.

Gandia, en su parlamento en la jornada de fin de temporada, animaba a los y las participantes a sumarse después del verano a la que será la segunda edición, para “seguir disfrutando de una actividad accesible para prácticamente todo el mundo con beneficios tanto a nivel físico como emocional”. El programa “Ontinyent camina” consiste en caminatas saludables, dinamizadas por personal especializado, con salida los martes a las 10:00 horas desde la Casa del Delme. Las rutas, de entre 3 y 4 kilómetros y una duración de unos 60 minutos, están adaptadas a todos los públicos y no requieren inscripción previa, de forma que cualquier persona puede sumarse acudiendo directamente a su punto de inicio.

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Fin de temporada del "Ontinyent camina" en el Alberg Perú. / Ajuntament Ontinyent

“Ontinyent camina” se complementa con otras iniciativas vinculadas a la promoción de la salud, como las caminatas impulsadas desde los centros de salud en colaboración con Atención Primaria, en el marco de una estrategia conjunta de salud comunitaria.