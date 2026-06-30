Ontinyent instalará una pantalla gigante en el Barranquet para seguir el partido entre España y Austria del Mundial

El Ayuntamiento de Ontinyent instalará en la tarde este jueves 2 de julio una pantalla gigante en la Plaza de la Coronación (Barranquet) para que la ciudadanía pueda seguir de manera conjunta el partido que disputarán las selecciones de España y Austria, correspondiendo a la primera eliminatoria del Mundial de fútbol después de la fase de grupos. La pantalla LED, de 4 metros de ancho por 2 de alto, empezará a emitir a partir de las 19:30 horas, con la retransmisión de la previa del encuentro, y posteriormente del partido, que decidirá el paso de la selección española a la siguiente ronda de la competición.

La iniciativa ha sido impulsada por la concejalía de Juventud, que ha decidido habilitar este espacio después de atender las peticiones recibidas por parte de la ciudadanía para poder seguir conjuntamente un encuentro que ha despertado una gran expectación. El objetivo es ofrecer un punto de encuentro para que vecinos y vecinas puedan disfrutar del ambiente del Mundial en un espacio público y compartir una cita deportiva de gran interés. No es la primera vez que el ayuntamiento pone en marcha una iniciativa de estas características. Ya en los años 2012 y 2024 se instalaron pantallas gigantes en la Glorieta para seguir diferentes partidos de la Eurocopa, con una notable respuesta de público.

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España llega a esta primera eliminatoria después de completar una excelente fase de grupos como primera clasificada del grupo H, invicta y sin haber encajado ningún gol. Delante tendrá una selección austríaca con la cual se ha enfrentado en dieciséis ocasiones a lo largo de la historia, con un balance favorable a los intereses españoles. El partido se disputará en el moderno estadio de Los Ángeles y decidirá cuál de los dos equipos continúa su camino en el Mundial.