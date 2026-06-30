Ontinyent limita el aforo del Pou Clar a 450 personas diarias para proteger el paraje

Desde este miércoles 1 de julio y hasta el 31 de agosto, el Ayuntamiento de Ontinyent volverá a regular el acceso al Pou Clar, con punto de control de acceso junto a la antigua fábrica de l'Alba, en la senda de l'Alba. Al igual que en los últimos años, habrá un único turno diario de 450 personas para proteger el paraje, se podrá hacer reserva el mismo día y se volverá a contar con servicio de autobús gratuito los fines de semana de julio y agosto.

Desde el departamento de Medio Ambiente del consistorio se ha explicado que este sistema ha permitido reducir la masificación estival que existía en el paraje antes de su implantación, y que las reservas se pueden hacer tanto en días previos como el mismo día en la web www.reservespouclar.es y también cancelarse si finalmente no se puede acudir. El control se hará nuevamente mediante códigos QR individualizados que los vigilantes leerán con un dispositivo PDA, a pesar de que se mantiene la posibilidad de que una única persona reserve hasta 5 plazas. Si alguna persona no dispone de acceso a Internet o tiene cualquier problema en la gestión de la reserva se mantiene el servicio de apoyo en el teléfono 960662160. Igualmente, se cuenta con paneles informativos en varios puntos del paraje.

Por otro lado, el estacionamiento de vehículos en el Pou Clar queda prohibido, contándose como alternativas el acceso a pie y en bicicleta con un servicio de bus gratuito los fines de semana de julio y agosto desde el polideportivo municipal. El autobús saldrá sábados y domingo desde el polideportivo a las 10:00 horas, 14:00 h, 17:00 h y 19:50 h; y desde el Pou Clar, saldrá a las 10:10 h, 14:10, 17:10 y 20:00 horas. Permanecerán cerrados los accesos por la escalera, por Galindo y por la rampa, pudiendo accederse únicamente por la Senda de l'Alba. Para acceder a pie, el estacionamiento más próximo se encuentra en la piscina cubierta, existiendo también la opción del estacionamiento del campus universitario.

Las personas que quieran visitar el Pou Clar tendrán que respetar en todo momento la Ordenanza Municipal del Pou Clar que prohíbe fumar, acceder con animales de compañía, abandonar residuos, hacer pícnic, utilizar elementos de reproducción sonora que alteren la tranquilidad del paraje, acceder con mobiliario (incluyendo neveras rígidas), botellas de vidrio o bebidas alcohólicas, entre otros.