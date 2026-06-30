El PP de Xàtiva acude al Síndic para que se le permita grabar el interior de la plaza de toros y el alcalde responde: "Resulta de chiste"

El Partido Popular de Xàtiva ha llevado al Síndic de Greuges su protesta por los impedimentos del ayuntamiento durante cuatro meses para que sus concejales puedan acceder a la Plaza de Toros con tal de "comprobar, documentar y grabar el estado real de abandono de esta instalación municipal". La solicitud fue registrada formalmente en el ayuntamiento en el mes de febrero y, pese a haber sido reiterada posteriormente en Junta de Portavoces, los populares insisten en que "el alcalde sigue sin contestar, sin fijar fecha para la visita y sin permitir el acceso".

El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, asegura que “Roger Cerdà no quiere que entremos en la Plaza de Toros porque no quiere que los vecinos vean lo que está pasando dentro. No quiere una cámara dentro de una instalación municipal porque sabe que las imágenes son más contundentes que cualquier discurso”.

Desde el Partido Popular señalan que la Plaza de Toros es una instalación pública, propiedad de la ciudad, y que los concejales tienen derecho a conocer su estado de conservación, mantenimiento, seguridad y uso. “No estamos pidiendo entrar en una propiedad privada, estamos pidiendo acceder a un edificio municipal. La Plaza de Toros no es de Roger Cerdà, no es del PSOE y no es del equipo de gobierno. Es de Xàtiva”, ha afirmado Sanchis.

El PP registró la solicitud en febrero "con el objetivo de comprobar de primera mano la situación de la Plaza de Toros y poder informar a los vecinos con imágenes reales". Sin embargo, cuatro meses después, el gobierno municipal no ha autorizado la petición. Para los populares, esta actitud “no es casualidad, ni un simple retraso administrativo, sino una decisión política consciente para impedir que la oposición pueda mostrar a la ciudad el estado real de una instalación municipal”.

Según Marcos Sanchis, “Roger Cerdà quiere controlar el relato, pero no puede controlar la realidad". El portavoz popular ha vinculado este caso con lo ocurrido anteriormente en el Hotel Murta, donde, según denuncias y quejas trasladadas por vecinos de la zona, existirían problemas de abandono y posibles casos de ocupación. “Ya pasó lo mismo con el Hotel Murta. Los vecinos denunciaban una situación preocupante, queríamos comprobarla y grabarla para enseñar la realidad, y tampoco nos dejaron acceder. El patrón es siempre el mismo: cuando hay abandono, cuando hay dejadez o cuando hay algo que puede comprometer al gobierno municipal, Roger Cerdà baja la persiana y prohíbe que se grabe”, ha denunciado Sanchis.

Para el PP, tanto el caso de la Plaza de Toros como el del Hotel Murta reflejan “una forma de gobernar basada en esconder los problemas en lugar de solucionarlos”. Según los populares, “Cerdà prefiere impedir que se vean las imágenes antes que asumir que Xàtiva acumula demasiados espacios abandonados, demasiadas instalaciones descuidadas y demasiado patrimonio municipal sin el mantenimiento que merece”.

Sanchis ha sido contundente: “Un alcalde que no tiene nada que esconder no tiene miedo a una cámara. Si la Plaza de Toros está bien, que nos deje entrar y grabar. Si no está bien, que dé la cara y explique qué ha pasado, cuánto tiempo lleva así y qué piensa hacer. Pero lo que no puede hacer es impedir que la oposición fiscalice y que los vecinos conozcan la verdad”.

Respuesta del alcalde: "Tengan un poco de vergüenza torera"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha salido este martes al paso de las acusaciones. "Resulta chistoso que aquellos que generaron el problema de la plaza de toros de nuestra ciudad ahora reclamen una solución", ha manifestado. "De verdad, ¿al Partido Popular no le cae la cara de vergüenza de hablar de la plaza de toros?" Ellos fueron los artífices de esta obra megalómana que destruyó una plaza de toros de Demetrio Ribes, que además se gastaron 13 millones de euros, que la dejaron a medias y que en este momento no tenemos la posibilidad de sacar ni la licencia de actividad", ha apuntado Cerdà.

"¿Y ellos quieren reclamar que se arregle en este momento? Lo que tiene que hacer el Partido Popular es tener un poco de vergüenza torera, no mostrar sus vergüenzas, y si quieren hacer algo de verdad y en positivo por la plaza de toros, reclamarle al PP de Pepe Díez y de Pérez Llorca los 3 millones de euros que en estos momentos faltan para poder terminarla. Y no se preocupen, de ninguna de las maneras que cuando esté terminada, tanto ellos como cualquier otro vecino o vecina de Xàtiva podrán entrar a esta plaza".

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El alcalde de Xàtiva concluye su respuesta con un "consejo para el PP": "Más valdría no remover el pasado, porque en su caso el pasado está marcado por la corrupción, por el trato de favor, por la opacidad y por los sobrecostes desmesurados, como el de la plaza de bous, que de 6 acabó costando 13 millones de euros".