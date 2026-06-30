La presencia de "restos orgánicos" obliga a cerrar la piscina municipal de Cerdà-Torrella
El recinto permanecerá clausurado hasta este miércoles a las 16.30 horas para proceder a su vaciado y limpieza
El Ayuntamiento de Cerdà ha lanzado este martes un aviso a la población: los vecinos y vecinas no podrán bañarse en la piscina municipal del polideportivo que comparten esta localidad y la vecina Torrella hasta mañana por la tarde como consecuencia del hallazgo de "restos orgánicos" en el agua, una circunstancia que obliga a practicar un tratamiento específico y a vaciar por completo la piscina.
El complejo permanecerá cerrado esta tarde y hasta mañana a las 16.30 horas, según el bando emitido por el consistorio. Desde hace dos semanas, el recinto abre todos los días de 11:30 a 15:00 h y de 16:30 a 20:30 h.
Los episodios de contaminación fecal en piscinas municipales se suceden en verano desde hace años en todas las localidades. Hace justo una semana, el Ayuntamiento de Xàtiva tuvo que clausurar al público la piscina de la pedanía de Annauir después de que algún vándalo entrara de forma ilegal por la noche y defecara en el agua.
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