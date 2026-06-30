El PSPV acusa al Consell de dejar sin ejecutar el 76% de las inversiones en la Vall d'Albaida y no ve "ningún avance" en la CV-60

El proyecto de presupuestos presentado por el Consell para este 2026 reserva para la Vall d'Albaida alrededor de 10,4 millones de euros en inversiones, de los cuales 2 millones se destinarán a la implantación de Veterinaria en el campus de Ontinyent de la Universitat de València y 5,2 millones a sufragar el montaje del nuevo hospital.

Según la lectura que hace el PSPV-PSOE, este balance dejaría 3,2 millones de euros para satisfacer las necesidades del resto de la comarca, entre las que se incluyen las infraestructuras educativas o sociosanitarias. La diputada socialista Romina del Rey, que se ha reunido recientemente para analizar las cuentas con el secretario general de este partido en la Vall, Fede Vidal, ha puesto el foco en los "olvidos" del gobierno que preside Pérez Llorca, señalando como ejemplo el caso de la rehabilitación del conservatorio de música Josep Melcior Gomis en Ontinyent, que -asegura- "fue una apuesta firme del anterior Consell del Botànic".

Del Rey tilda de "inexplicable" que el Consell haya dejado "totalmente fuera de los presupuestos" los centros de día de Albaida, l'Olleria, Llutxent o la Pobla del Duc, teniendo en cuenta que hay más de 4.000 personas en lista de espera para obtener una plaza residencial en la comarca. A juicio de la diputada del PSPV-PSOE, el ejecutivo autonómico "vuelve a demostrar que los servicios públicos no son su prioridad, ni tampoco la Vall d'Albaida".

Más allá de las previsiones, los socialistas también cuestionan la baja ejecución de las inversiones planificadas y aprobadas en presupuestos anteriores. Del Rey cifra en un 76% el porcentaje de inversiones proyectadas en las cuentas de 2025 en la Vall d'Albaida que se quedaron sin ejecutar al finalizar el pasado ejercicio. "En otras palabras: de los 3,2 millones de 2026 para necesidades comarcales, en realidad el Consell debe a esta comarca 2,4 millones del año 2025", ahonda la diputada, para quien este es "un indicador de mala gestión". Buena parte de las partidas incluidas este año ya aparecían en 2025, pero de ellas no se llegó a ejecutar ni un euro, a tenor de la última actualización del balance de ejecución presupuestaria del Consell, publicado en abril de 2026.

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Respecto al supuesto desbloqueo del desdoble de la CV-60 anunciado por el conseller Mus en la Vall, el PSPV-PSOE no ve "ningún avance" bajo el mandato del PP. La formación no comparte que las actuaciones previas que van a iniciarse en la Pobla del Duc, Montaverner y Alfarrasí sean "un primer paso" hacia la largamente reivindicada actuación. "La realidad es que todas las líneas presupuestarías presentadas por el mismo Consell hablan de 'Redacción de Proyecto' y las cantidades reservadas así lo reflejan", puntualiza Romina del Rey, que recuerda además que en 2025 solo se ejecutaron poco más de 220.000 euros del millón previsto en las cuentas para los tres tramos de la CV-60 que afectan a la comarca (un nivel de ejecución 25,6%), "con obras que poco tenían que ver con el desdoblamiento". "Menos anuncios y más ejecución. Con el PP, la comarca de la Vall d'Albaida no avanza ni en infraestructuras, ni en servicios sociales, ni en calidad educativa", apostilla Del Rey.