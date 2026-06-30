Vallada y Montesa reclamarán compensaciones por la construcción de la presa

Vallada y Montesa reclamarán a la Confederación Hidrográfica del Júcar compensaciones por la construcción de la futura presa en los dos términos municipales.

Tras la reunión mantenida la semana pasada entre representantes de la CHJ y de los dos ayuntamientos, un encuentro en el que desde el organismo de cuenca se informó de que el proyecto constructivo de la presa será sometido a información pública en las próximas semanas, los dos ayuntamientos señalan que, ante la escasa capacidad de decisión municipal sobre la ejecución de la infraestructura, al declararse como proyecto de interés público por el Estado, reclamarán alguna recompensa que beneficie a los vecinos.

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, y el primer edil de Montesa, Héctor Barberá, manifiestan que solicitarán al organismo de cuenca que realice mejoras en infraestructuras municipales. También piden que el proyecto tenga en cuenta consideraciones que se formulen desde la ciudadanía en los procesos participativos que se puedan llevar a cabo sobre el proyecto de la presa.

Diseño de la presa de Montesa y Vallada. / Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La alcaldesa de Vallada manifestaba que desde el ayuntamiento “no tenemos potestad para parar la construcción, pero sí para reclamar posibles mejoras”. Mª José Tortosa apunta que la reclamación del pago del IBI por parte de la CHJ al ayuntamiento “no es posible, por el tipo de presa que se construirá” -será una presa de laminación de avenidas, no dispondrá de almacenamiento permanente -, pero “sí pediremos compensaciones de mejoras en infraestructuras. Que a cambio de construir la presa en nuestro término, que nos compensen con mejoras en el pueblo”, exponía. Tortosa también manifestó que pedirán que “se escuche a la gente del pueblo, que se atienda de alguna manera lo que la ciudadanía manifieste en los procesos de participación”. La alcaldesa de Vallada expresaba que en las reuniones que se han celebrado hasta ahora con propietarios de terrenos afectados por la construcción de la infraestructura, “la gente interesada, que tiene terrenos, estaba a favor de la expropiación, pero también hay que tener en cuenta la opinión del resto de la gente del pueblo”, declaraba. Tortosa concluía que desde Vallada “hay buena predisposición para que se haga la presa, pero hay que consensuar algunas cosas y pediremos compensaciones”.

En los mismos términos se expresaba el alcalde de Montesa, Héctor Barberá, que también manifestaba la solicitud de compensaciones que beneficien al municipio. “Estudiaremos qué mejoras se puede reclamar para el pueblo y las pediremos. En estos casos, se puede pedir la construcción de un parque infantil, adecuaciones de espacios municipales u otras infraestructuras. Estudiaremos qué mejoras pueden ser y las solicitaremos”, expresaba Barberá, que también apuntaba a la solicitud de la reforestación de la zona de la presa. Además, el alcalde de Montesa señalaba que “nos preocupa las afecciones a construcciones, a casetas, a los propietarios de los campos y queremos que se cuide el tema de las expropiaciones”. El primer edil de Montesa ha avanzado también que desde el ayuntamiento contactarán con las plataformas ecologistas que se han manifestado en contra del proyecto para “disponer de más información sobre la presa e informarles de los avances en el proyecto”.

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Conservación ecológica

La Confederación Hidrográfica del Júcar mantuvo la semana pasada una reunión con representantes municipales de Vallada y Montesa para exponerles el proyecto y anunciar que este saldrá a exposición pública en las próximas semanas. En la reunión celebrada la semana pasada, la CHJ dio a conocer a los dos ayuntamientos las principales características técnicas de la actuación, así como las soluciones adoptadas para compatibilizar la función hidráulica de la presa con la conservación del corredor ecológico del río Cànyoles. El director del proyecto, Emilio Carrilero, explicó que el diseño de la futura infraestructura “incorpora los condicionantes ambientales desde las primeras fases del proyecto, dando lugar a una presa concebida para mantener la continuidad ecológica del cauce”. La presa de Montesa-Vallada no dispondrá de almacenamiento permanente de agua ni tendrá funciones de regulación, sino que tendrá una función exclusiva de laminación de avenidas. El embalse tendrá una capacidad máxima de almacenamiento de agua durante las avenidas de unos 35 hectómetros cúbicos.