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Xàtiva abre la convocatoria para cubrir siete plazas de oficial de brigadas municipales

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de julio a través de la plataforma Convoca

Xàtiva abre la convocatoria para cubrir siete plazas de oficial de brigadas municipales.

Xàtiva abre la convocatoria para cubrir siete plazas de oficial de brigadas municipales. / Ajuntament Xàtiva

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Lluis Cebriá

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo destinado a la provisión de siete plazas de oficial/a de brigadas municipales como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición y por turno libre. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de julio de 2026.

Las siete plazas corresponden al subgrupo C2 y estarán destinadas a reforzar las brigadas municipales de Obras y Servicios y de Parques y Jardines, desarrollando tareas de mantenimiento de la vía pública, edificios municipales, redes de agua potable, zonas verdes y otros servicios esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de forma telemática a través de la plataforma CONVOCA, accesible en el enlace https://xativa.convoca.online, donde también podrán formalizar su inscripción en el proceso selectivo. Para participar será necesario, entre otros requisitos, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y acreditar el nivel A2 de conocimientos de valenciano. El proceso selectivo constará de una fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica, y de una fase de concurso en la que se valorarán los méritos acreditados por las personas aspirantes.

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Toda la información relativa a la convocatoria, así como los listados de personas admitidas y excluidas, las fechas de los ejercicios y el resto de anuncios del proceso selectivo, se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Xàtiva, a través de su sede electrónica.

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