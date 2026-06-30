Yaiza Gómez, del Club de Tenis Xàtiva, se proclama campeona autonómica de dobles

La joven tenista de Llocnou d'en Fenollet Yaiza Gómez, jugadora del Club de Tenis Xàtiva, se ha proclamado campeona autonómica de dobles de la categoría benjamín, junto a Rocío Pérez, del Sporting Tenis, en el torneo organizado por la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana la pasada semana en las instalaciones del CT Collao de Riba-roja del Túria.

La tenista de Llocnou continúa confirmándose como una de las grandes promesas del tenis valenciano. Y en esta ocasión se ha proclamado campeona autonómica en la modalidad de dobles junto a Rocío Pérez, del Sporting Tenis, después de completar un magnífico torneo e imponerse en la final a Emma Pérez y Valeria Esteve, jugadoras del Club de Tenis Dénia.

El campeonato, organizado por la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, reunió a los mejores jugadores y jugadoras de cada categoría y se disputó en las modalidades de individual y dobles. Yaiza Gómez, dl Club de Tenis Xàtiva de la Llosa de Ranes, ha vuelto a demostrar su gran nivel, esfuerzo, compromiso y capacidad competitiva. Y es otro referente de la proyección del tenis en la comarca de la Costera, donde los benjamines de las escuelas de tenis están cosechando grandes éxitos en los campeonatos organizados por la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.

Este nuevo éxito pone el colofón a una gran temporada para Yaiza, un año lleno de éxitos deportivos en el que ha continuado progresando día a día gracias a su trabajo constante y al apoyo de su entorno deportivo y familiar. Una parte importante de esta evolución es la labor de su entrenadora, Mariam Ramón, exjugadora del circuito profesional, quien desde hace años transmite su experiencia, dedicación y pasión por el tenis a las nuevas generaciones desde la escuela del Club de Tenis Xàtiva de la Llosa de Ranes. Desde el club y el entorno deportivo de la jugadora han querido felicitar a Yaiza Gómez y Rocío Pérez por el gran torneo realizado, así como destacar su trabajo, compañerismo y excelente actitud dentro de la pista.