La app Xàtiva Turisme supera las 15.000 descargas y se consolida como una herramienta clave en la promoción turística
La aplicación, premiada en Fitur por su innovación, registra cerca de 28.000 sesiones de uso y obtiene excelentes valoraciones en Android e iOS
La aplicación móvil Xàtiva Turisme, desarrollada por Xatcom e impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva como una de las principales herramientas digitales para la promoción del patrimonio y la oferta turística de la ciudad, continúa consolidándose como un referente en el ámbito del turismo inteligente. Los datos acumulados desde su puesta en marcha reflejan su éxito entre los usuarios, con cerca de 15.000 descargas entre Android e iOS y más de 27.700 sesiones de uso registradas.
El informe de funcionamiento elaborado a partir de Google Analytics indica que, desde agosto de 2015 hasta junio de 2026, la aplicación ha contabilizado 9.826 primeras instalaciones, más de 154.000 interacciones de usuarios, cerca de 96.500 visualizaciones del vídeo de bienvenida y más de 23.800 consultas de contenidos dentro de la plataforma. Estas cifras ponen de manifiesto que la aplicación no solo se descarga de forma masiva, sino que además es utilizada de manera activa por quienes visitan la ciudad, destacan desde el consistorio setabense. En cuanto a la valoración de los usuarios, Xàtiva Turisme obtiene una puntuación de 4,38 sobre 5 en Google Play y la máxima calificación, 5 sobre 5, en la App Store de Apple, lo que evidencia la calidad de la experiencia que ofrece.
La aplicación permite acceder de forma sencilla a toda la información turística de la ciudad, incluyendo el patrimonio monumental, museos, rutas, gastronomía, alojamientos, agenda de actividades y servicios turísticos, con contenidos permanentemente actualizados y recursos multimedia que enriquecen la visita. Asimismo, su alcance es internacional. El informe muestra que la aplicación ha sido utilizada por personas procedentes de 104 países, siendo España el principal mercado (75,4%), seguida por Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica y Chile, entre otros.
Estos resultados refuerzan la estrategia de digitalización turística impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva, que apuesta por ofrecer "herramientas innovadoras que mejoren la experiencia de los visitantes y faciliten el acceso a toda la información turística desde el teléfono móvil". Esta apuesta por la innovación fue reconocida con un premio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), un galardón que distinguió la aplicación como una iniciativa pionera en la promoción turística inteligente y que situó a Xàtiva entre los municipios de referencia en la transformación digital aplicada al turismo.
El Ayuntamiento de Xàtiva continuará trabajando en la mejora constante de la aplicación, incorporando nuevos contenidos y funcionalidades que permitan reforzar la proyección turística de la ciudad y ofrecer un servicio cada vez más útil, accesible y adaptado a las necesidades de quienes la visitan, concluyen desde el ayuntamiento.
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