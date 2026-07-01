Bolbaite construirá un aparcamiento y área de descanso junto al río ante el aluvión de visitantes

El auge de visitantes a zonas de interior y parajes fluviales de entornos rurales, alejados de las playas, está provocando problemas de masificación y, con ello, de falta de espacio, sobre todo de aparcamiento, para albergar a los turistas, que estacionan sus vehículos en zonas no habilitadas. En municipios pequeños de comarcas como la Canal de Navarrés, con numerosos parajes naturales que desde hace algún tiempo ya no son tan desconocidos para el público, está obligando a los ayuntamientos a tomar medidas para poner coto a situaciones problemáticas. Bicorp, por ejemplo, ha doblado el precio por aparcar en el río Fraile -ahora oscila entre los 5 y los 60 euros- ante la masificación del paraje en los meses estivales. Bolbaite proyecta la construcción de un aparcamiento y una área de descanso, ante la avalancha de visitantes, con una inversión que supera el millón de euros.

Parcelas municipales donde se construirá el aparcamiento y el área de descanso en Bolbaite. / Google Maps

El ayuntamiento acaba de licitar la ejecución de un aparcamiento y área de descanso junto a la zona recreativa del río Sellent-o de Bolbaite- a su paso por el núcleo urbano de la localidad de la Canal, unas obras que se llevarán a cabo en dos parcelas municipales con una inversión de 538.394 euros. Bolbaite cuenta con una ayuda del Pla Obert d’Inversions para materializar el proyecto. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de julio. Una vez comiencen, las obras tendrán un plazo de ejecución de 8 meses.

Las dos parcelas suman algo más de 14.000 metros cuadrados y están situadas junto a la carretera CV-580 y la calle San Vicente del núcleo urbano de Bolbaite. Las parcelas cuentan con un fácil acceso rodado, en un entorno urbano accesible y bien comunicado con la red viaria principal, destaca la memoria del proyecto.

La obra contempla la habilitación de una zona de estacionamiento “flexible” con una capacidad de unas 40 plazas permanentes de vehículos, que se podrán ampliar hasta las 70 plazas en temporadas de máxima demanda, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida, detalla la memoria. También se creará una área de descanso equipada con juegos infantiles, arbolado, mobiliario urbano y edificios de servicio para habilitar aseos y almacén. La memoria detalla que el proyecto incluirá la definición de los espacios, la delimitación de circulaciones y accesos, tanto rodados como peatonales, la instalación de los sistemas de alumbrado, redes de drenaje y adecuación paisajística.

Bañistas en el río Sellent a su paso por Bolbaite, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

El solar donde se ejecutará la intervención, que tuvo un uso agrícola ahora abandonado, presenta abancalamientos, que se han ido desdibujando, y que salvan el gran desnivel de la zona de actuación. El proyecto señala que el desnivel natural se absorberá mediante un talud perimetral ajardinado que actuará como barrera visual y acústica entre el tráfico rodado y el área de descenso. Sobre el talud se “incrustarán” los equipamientos, los juegos infantiles, graderíos y las conexiones peatonales que unirán los distintos niveles de la parcela. La zona de actuación se ubica a una distancia de entre 40 y 90 metros del cauce del río, pero debido a ese gran desnivel, de unos 20 metros de altura respecto a la cuenca del afluente, el proyecto señala que la zona es “un espacio seguro con bajo riesgo de inundaciones”.

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Ordenar el estacionamiento

El Ayuntamiento de Bolbaite proyecta está zona de estacionamiento tras detectar la necesidad de habilitar un espacio polivalente que, “además de ordenar el estacionamiento de vehículos, especialmente en temporada alta de visitantes, aporte un área de descanso y encuentro ciudadano, contribuyendo a mejorar la calidad urbana, la seguridad y la movilidad del municipio”, resaltan. Así, la zona de aparcamiento disuasorio al aire libre y el área recreativa mejorará “la accesibilidad al núcleo urbano y a la zona de baño del río Sellent, ofreciendo un espacio público acondicionado” para el “disfrute de visitantes y habitantes del municipio”. El consistorio subraya que el proyecto “reforzará la conectividad urbana al ordenar un espacio degradado de conexión con un espacio natural como es el río Sellent, que recibe gran cantidad de visitantes”. Añade que “la incorporación de vegetación autóctona, equipamientos y mobiliario de diseño sobrio aseguran la integración paisajística y mejora la percepción ambiental del área”. El proyecto pretende que la zona funcione como nexo de unión entre la trama urbana y la zona natural de área recreativa de baño del río Sellent a su paso por Bolbaite.