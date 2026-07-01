El Consell se compromete con los vecinos a impulsar un plan integral para el casco antiguo de Xàtiva con actuaciones hasta 2035

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, el setabense José Díez, ha celebrado una reunión con representantes de la Associació Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva y ha destacado el apoyo de la Generalitat a un plan que ofrezca una solución integral al centro histórico setabense, con el fin de garantizar el futuro de Xàtiva como ciudad referente desde el punto de vista turístico, cultural y comercial.

Durante el encuentro se han abordado diferentes cuestiones como la situación de la red de aguas y saneamiento, del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y del comercio de proximidad o los problemas de tráfico, movilidad y accesibilidad y de convivencia y orden público en algunas zonas.

El vicepresidente ha escuchado las propuestas de la asociación y ha mostrado la voluntad de la Generalitat de apoyar una solución integral que incluya medidas para impulsar la vivienda y el comercio local, así como acciones concretas para dar solución a las infraestructuras, como la degradación de la red de agua potable que actualmente comporta un trazado de aproximadamente 70 kilómetros de conducciones de fibrocemento.

Cronograma de 2027 a 2035

En este sentido, Díez ha trasladado a los representantes de Casc Antic Digne i Viu que se estudiarán las cuestiones planteadas y ha informado sobre la necesidad de que la puesta en marcha de las diferentes medidas cuente con el respaldo necesario en los Presupuestos de la Generalitat, por lo que ha propuesto un cronograma que abarcaría desde el ejercicio 2027 hasta 2035.

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Para ello, ha señalado que desde la Vicepresidencia Segunda se impulsará la coordinación con los diferentes departamentos de la Generalitat implicados en estas materias, así como con las Administraciones competentes (Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno).