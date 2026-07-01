El Consell incluye por error el Centre Raimon de Xàtiva en los presupuestos de 2026... y obliga al PP a autoenmendarse

Los habituales "cortas y pegas" de un ejercicio a otro en la elaboración de los presupuestos los carga el diablo. El Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) de Xàtiva se ha colado en el borrador de las cuentas autonómicas de 2026 que el PP ha pactado con Vox, a pesar de la voluntad explícita manifestada por el actual Consell de desvincularse de la hoja de ruta trazada en la pasada legislatura para poner en valor el legado del cantautor.

Como ya informó este diario, el proyecto de ley de presupuestos que se presentó el pasado 4 de junio mantenía una aportación de 1,2 millones euros destinada a la "financiación de las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara para la creación del Centro Raimon de Actividades Culturales en Xàtiva", dentro de las áreas de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia encabezada por el setabense José Díez

Una partida que no casaba muy bien con los últimos movimientos protagonizados por el gobierno autonómico, que en abril inició el procedimiento para romper el convenio firmado con el consistorio de Xàtiva y reclamó a la administración local 400.000 euros invertidos hasta la fecha en el proyecto del CRAC tras anunciar su intención de desvincularse del complejo cultural destinado -entre otras cosas- a albergar los bienes que el artista dona a su ciudad natal.

El PPCV se ha dado cuenta del error y se ha apresurado a corregirlo. Según ha podido saber Levante-EMV, una de las 156 enmiendas presentadas este lunes por el grupo parlamentario popular pone el foco en esta cuestión. El nuevo texto propuesto por el portavoz Fernando Pastor plantea borrar el nombre de Raimon de la controvertida partida, que -en cuanto sea aprobada por las Corts- quedaría redactada de una forma más ambigua: "Financiación de las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara para su destino a espacio cultural".

El PP justifica la "autoenmienda" registrada indicando que su objetivo es el de "vincular la financiación autonómica a las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva y a su destino general como espacio cultural, sin condicionar ni asumir el uso concreto que el Ayuntamiento de Xàtiva quiera dar al inmueble una vez rehabilitado". El escrito de modificación del presupuesto añade: "De este modo, la Generalitat mantiene su apoyo a la rehabilitación patrimonial y cultural del inmueble, pero se desvincula expresamente de la creación del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC) como destino específico de la actuación".

Precisamente la semana pasada, el Ayuntamiento de Xàtiva adjudicó definitivamente las obras del CRAC a la Unión Temporal de Empresas formada por Estudio Métodos de la Restauración SL y Torrescámara y Cía de Obras SA por un importe de 9,33 millones de euros. Los trabajos comenzarán previsiblemente en el mes de septiembre. Se trata, según defienden desde el consistorio, de "una de las actuaciones estratégicas más importantes para el futuro cultural y patrimonial de la ciudad".

Recuperación de un espacio histórico

A juicio del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, "una vez comiencen las obras, el proyecto será imparable". Diseñada por los prestigiosos arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos, la intervención persigue recuperar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva, declarado Bien de Interés Cultural, con la idea de transformarlo en un espacio cultural de referencia con proyección valenciana y estatal. La actuación integral sobre el conjunto monumental respetará su configuración histórica y arquitectónica, adaptándolo a los nuevos usos culturales y ciudadanos.

Imagen de una exposición coordinada en el exconvento de Santa Clara en 2019. / PERALES IBORRA

Una de las grandes funciones del futuro Centro Raimon de Actividades Culturales será la de albergar el legado que el cantautor setabense Raimon y su mujer Annalisa anunciaron hace años que dejarán a la capital de la Costera. Así, se calcula que a su valiosa colección de arte -con obras de Tàpies, Joan Miró, Antonio Saura, Eduardo Chillida o Miquel Barceló- se unirán más de 10.000 libros y documentos; como la discografía original del cantante, partituras, correspondencia del autor y los inmuebles del matrimonio en Barcelona y Xàbia. Desde el consistorio también exponen que el CRAC "se concibe como un espacio destinado a la creación, la investigación y la difusión de la cultura y del patrimonio musical y literario valenciano". Las instalaciones acogerán exposiciones, conferencias, conciertos, actividades artísticas y programas de carácter educativo y divulgativo.

La actuación también contempla la recuperación de los espacios históricos del monasterio y su integración dentro de un recorrido funcional que conectará el conjunto monumental con la vida cultural de la ciudad. El acceso principal se mantendrá por la calle Montcada, preservando y restaurando los elementos patrimoniales más significativos de la fachada y de los espacios interiores.

Noticias relacionadas

Las obras cuentan con diferentes vías de financiación, entre las que destaca la subvención de 1 millón de euros concedida por la Diputación de Valencia dentro del Plan de Recuperación de Patrimonio Valenciano, una ayuda que fue otorgada después de que la propuesta de Xàtiva obtuviera la máxima puntuación técnica entre los 63 proyectos presentados. Cabe recordar que el Consell se ha desligado del proyecto -que no de la financiación- e incluso ha pedido al Ayuntamiento la devolución de 400.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha dudado a la hora de rechazar públicamente dicha petición.