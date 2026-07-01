El equipo cadete Guerola del CC Ontinyent completa con nota la exigente Vuelta a Molinicos 2026

El equipo cadete Guerola del Club Ciclista Ontinyent disputó este pasado fin de semana la Vuelta a Molinicos 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario cadete nacional, celebrada en el incomparable entorno de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete.

La competición arrancó el viernes con una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros, con un recorrido muy selectivo que combinaba una primera mitad en constante ascensión y un rápido descenso hasta la meta situada en las calles de Molinicos. El mejor resultado del conjunto ontinyentí fue para Álex Tortosa, que consiguió finalizar entre los treinta primeros clasificados. Tras él llegaron Héctor Albero (35.º), Lucas Albero (68.º), Aitor Selva (78.º), Álex Vallés (87.º), Andreu Sansaloni (113.º) y Pau Soriano (136.º).

La segunda etapa, disputada el sábado entre Molinicos y Pinilla, estuvo marcada por la dureza de sus tres puertos de montaña, especialmente el Alto de los Toros, cuyas exigentes rampas y técnico descenso seleccionaron la carrera desde los primeros kilómetros. Álex Tortosa volvió a ser el ciclista más destacado del equipo Guerola, cruzando la línea de meta en la 34.ª posición tras mantenerse en el tercer grupo de carrera.

El domingo se celebró la tercera y última etapa. Aunque el recorrido presentaba un perfil menos montañoso, el desgaste acumulado durante el fin de semana convirtió la jornada en una auténtica prueba de resistencia. Álex Tortosa y Héctor Albero lucharon por mantenerse en el grupo principal durante la ascensión al Alto de Boche, mientras que Lucas Albero se quedó a tan solo 500 metros de poder enlazar con el segundo grupo de carrera.

Al término de la vuelta, Álex Tortosa concluyó la última etapa en la 26.ª posición, lo que le permitió finalizar en un destacado 29.º puesto de la clasificación general. Por su parte, Héctor Albero fue 28.º en la etapa y terminó 39.º en la clasificación general. En la clasificación por equipos, el cadete Guerola finalizó en una meritoria 15.ª posición entre los conjuntos participantes.

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Desde el Club Ciclista Ontinyent se valora muy positivamente la actuación de todos los corredores, que "demostraron compromiso, sacrificio y un excelente trabajo colectivo en una carrera de gran nivel competitivo". La participación en pruebas de este prestigio continúa siendo una excelente oportunidad para seguir formando a los jóvenes ciclistas y afrontar con ilusión los próximos compromisos de la temporada.