La falla Ferroviària de Xàtiva convierte su casal en un punto de ayuda humanitaria para Venezuela: "No podemos permanecer de brazos cruzados"

La desgarradora tragedia que azota a la población de Venezuela tras los terremotos de la semana pasada ha despertado una oleada de solidaridad del pueblo español.

En Xàtiva, el colectivo fallero se ha movilizado para echar un cable a los damnificados en la medida de lo posible. La comisión Ferroviària ha decidido abrir las puertas de su casal y convertirse en punto de recogida de ayuda para las personas afectadas por el desastre natural, que de momento se ha cobrado 1.943 muertos (entre ellos 26 españoles) y 10.571 desaparecidos.

Con sede en la céntrica Baixada de l'Estació de la capital de la Costera, la falla Ferroviària ha hecho un llamamiento desde sus canales oficiales para animar a la gente a colaborar con la causa, de la mano de una asociación venezolana de Xàtiva. "Ante la grave tragedia ocurrida en Venezuela la pasada semana, no podemos permanecer de brazos cruzados. Toda ayuda, por pequeña que sea, marca la diferencia. ¡Gracias por vuestra solidaridad!", señalan desde la entidad festera en un mensaje que se ha sido replicado en los canales oficiales de otras comisiones falleras de Xàtiva.

Comida no perecedera y productos de higiene

El casal de la falla Ferroviària estará abierto para recoger ayuda desde este miércoles 1 de julio y hasta el viernes 3 de julio, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. Las personas interesadas en colaborar pueden aportar comida no perecedera, alimento y productos para bebés (como biberones o chupetes) y otros productos de higiene para bebés, niños o adultos, así como medicamentos básicos y material de primeros auxilios. Desde el colectivo artífice de la iniciativa solidaria remarcan que no se recogerá ni ropa ni envases de vidrio.

Teresa Sanz, portavoz de la falla Ferroviaria, ha recordando que la entidad ya se volcó con anterioridad con los afectados de la dana y Ucrania. En esta ocasión, se han puesto en contacto con la asociación de València y con una asociación de venezolanos en Xàtiva para canalizar la ayuda. Las voluntarias están inventariando y registrando cada producto que se recibe para enviarlo directamente a los colectivos disponiendo de la información precisa.

Este lunes, a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del devastador terremoto de Venezuela, con la presencia de ciudadanos de dicho país. El alcalde, Roger Cerdà, mostró el pésame y la solidaridad de la corporación municipal al pueblo venezolano, "especialmente a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que viven con angustia esta tragedia".