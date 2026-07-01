El Fons Valencià per la Solidaritat aprueba en la asamblea en Otos acciones de emergencia en Venezuela y Cisjordania

El Fons Valencià per la Solidaritat celebró el pasado 29 de junio, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Otos, ubicado en el Palau del Marqués de Sant Josep, su asamblea general ordinaria anual de entidades locales socias. Esta es una cita clave para el desarrollo funcional de la entidad, y este año también para continuar reafirmando el compromiso de los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana miembros del Fons con la cooperación internacional municipalista y la educación para el desarrollo, tanto como una voluntad de solidaridad global como para el cumplimiento de las finalidades que todas las administraciones públicas tienen que realizar alrededor del desarrollo humano, justo y sostenible.

Ejecutiva del Fons Valencià per la Solidaritat en la asamblea celebrada en Otos. / Fons Valencià per la Solidaritat

En referencia al acto, la bienvenida estuvo a cargo de Inés Alfonso, alcaldesa de Otos, quien remarcó la importancia de descentralizar las asambleas del Fons para acercar la entidad al máximo de municipios posibles. Además, se contó con la participación institucional de Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, quién recalcó el papel relevante de la cooperación descentralizada canalizada a través del Fons en el global de la cooperación de la Comunitat Valenciana.

El orden del día -el cual contaba para su aprobación, entre otros, altas y bajas de entidades locales socias en el Fons, la memoria de gestión y el balance económico de 2025, el plan de actividades y el presupuesto de 2026 y el Marco Estratégico de Acción del Fons 2026-2030- recibió el apoyo unánime, en todos los puntos, de los 59 ayuntamientos y mancomunidades que participaron en la asamblea. Además, se aprobaron proyectos de acción humanitaria y de emergencias en Venezuela y Cisjordania, para garantizar necesidades básicas y urgentes de personas que están sufriendo las consecuencias de los terremotos del país de la América del Sur y de las que sufren el conflicto en Palestina. Entre las personas participantes estuvieron los y las miembros de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià siguientes: la presidenta, teniente de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica, Xelo Angulo; el vicepresidente y alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal; el secretario y concejal de Pedreguer, Ferran Lloret, y los y las vocales Isabel López, concejala de l'Alfàs del Pi; Antonio Marín, teniente de alcalde de Vila-real; Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera, y Liduvina Gil, teniente de alcalde de Gandia.

Asamblea del Fons Valencià per la Solidaritat celebrada en Otos. / Fons Valencià per la Solidaritat

Nuevos miembros del Fons

En cuanto a las nuevas altas como socios del Fons, se ratificaron las 10 adhesiones efectuadas desde la anterior asamblea de 2025. En concreto, los nuevos ayuntamientos miembros son los ayuntamientos de Albocàsser, Beneixida, Benimeli, Benlloc, Daimús, l’Ènova, La Font d’en Carròs, Manises, Ondara y Senyera. Se destaca que no hubo ninguna baja. En definitiva, han ascendido los miembros de la organización a 157 ayuntamientos y 8 mancomunidades, siendo un total de 165 entidades locales socias. El Fons Valencià ha incrementado en socios y consolida su tendencia de crecimiento en las 3 provincias y en diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana.

En materia de proyectos ejecutados en 2025, han tenido impacto las áreas de cooperación internacional al desarrollo municipalista -con sus vertientes de cooperación directa, cooperación técnica y acción humanitaria y de emergencias- y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

En cuanto a los proyectos de cooperación internacional directa, se han ejecutado un total de 8 proyectos en Ecuador y Bolivia, junto con la colaboración de diferentes contrapartes y administraciones locales del terreno. Mediante estos proyectos se ha trabajado en materia de promoción socioeconómica, de impulso del turismo sostenible y responsable, de promoción de la igualdad de género, de fomento de la incidencia de la juventud, de soporte a la participación ciudadanía y de atención a personas con diversidad funcional.

También, en 2025 resalta la continuidad del proyecto “Especialista Municipal Voluntario/a”, con el cual 12 personas técnicas de entidades locales de la Comunitat Valenciana miembros del Fons han realizado asistencia técnica durante un mes en Ecuador o Bolivia en los ámbitos de turismo, arquitectura, comunicación, igualdad y juventud. Respecto al proyecto de acción humanitaria, este se ha llevado a cabo en la Franja de Gaza para contribuir, a través de la asistencia alimentaria, ante la gran crisis humanitaria que hay en el territorio.

En global, las personas beneficiarias directas de los 8 proyectos ejecutados de cooperación internacional municipalista al desarrollo han ascendido más de 4.000 personas, pero hay que tener en cuenta los entornos de estas, puesto que el impacto genera un efecto que beneficia indirectamente a sus familias, organizaciones, vecindario, etc.

Asamblea del Fons Valencià per la Solidaritat celebrada en Otos. / Fons Valencià per la Solidaritat

En cuanto a los proyectos de educación al desarrollo y la ciudadanía global, en la Comunitat Valenciana se han llevado a cabo un total de 5 proyectos, los cuales han sensibilizado, con la realización de 140 actividades, a más de 5.500 valencianos y valencianas de hasta 30 municipios diferentes de las 3 provincias. Los sectores de estos proyectos han sido la solidaridad global, la igualdad de género, la producción y consumo responsables, la paz, justicia e instituciones sólidas, y la formación profesional sobre la justicia global.

Así mismo, hay que recalcar la participación del Fons, durante el último ejercicio, en los diferentes órganos de representación y participación de los cuales forma parte la entidad (tanto a escala estatal, autonómica como local), los convenios de colaboración con instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), así como la obtención de subvenciones mediante la concurrencia competitiva en convocatorias de la Diputació de València.

En el área económica, durante 2025 se han contabilizado unos ingresos totales de 1.734.722,37 € y unos gastos totales de 1.374.139,79 € y destaca el compromiso de las entidades locales socias con el Fons, puesto que el 89,51% han hecho efectivo o meritado su aportación dentro del ejercicio. Así mismo, el Fons Valencià cerró el ejercicio con estabilidad financiera a consecuencia de una gestión económica basada en las necesidades, la realidad, la transparencia y la prudencia.

Asamblea del Fons Valencià per la Solidaritat celebrada en Otos. / Fons Valencià per la Solidaritat

Nuevos retos

El Fons Valencià per la Solidaritat, durante 2026, iniciará un total de 14 nuevos proyectos, de los cuales 9 son de cooperación internacional municipalista al desarrollo (6 de cooperación directa, 1 de cooperación técnica y 2 de acción humanitaria y de emergencias) y otros 5 de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Con estos proyectos se pretende continuar contribuyendo a la justicia global desde el ámbito local, mediante un desarrollo humano, justo y sostenible.

En cuanto al área de cooperación internacional municipalista, se llevarán a cabo 7 proyectos de cooperación directa en Ecuador, Bolivia y El Salvador, los cuales tienen como objetivos el desarrollo local, el fortalecimiento socioeconómico, la igualdad de género, el impulso del empoderamiento y autonomía de mujeres, la potenciación en la gestión turística para favorecer la economía local y la accesibilidad para personas con diversidad funcional. Dos de estos proyectos cuentan con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Respecto al proyecto de cooperación técnica, se ha apostado por una nueva edición del proyecto “Especialista Municipal Voluntario/a” -contando con la cofinanciación de la AECID- a través del cual técnicos y técnicas de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana realizarán asistencia técnica en entidades locales de Ecuador y Bolivia. Los proyectos de acción humanitaria y de emergencias se centran a garantizar necesidades básicas y urgentes de personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto en Venezuela y del conflicto en Cisjordania.

Mediante el área de educación para el desarrollo y la ciudadanía global del Fons se harán un total de 5 proyectos en localidades de la Comunitat Valenciana, con la colaboración de los ayuntamientos y mancomunidades. Estos proyectos sensibilizarán en la población de municipios socios del Fons alrededor de la solidaridad global, la importancia del municipalismo solidario, la igualdad de género, la producción y el consumo sostenibles y la paz, justicia, instituciones democráticas sólida y la formación profesional sobre la justicia global.

Asamblea del Fons Valencià per la Solidaritat celebrada en Otos. / Fons Valencià per la Solidaritat

También se aprobó el Marco de Acción Estratégico (MAE) 2026-2030 del Fons Valencià per la Solidaritat, el cual se ha realizado de manera participativa y marca las líneas estratégicas y de trabajo de la entidad para los próximos años.

En cuanto al área económica, el presupuesto total previsto de ingresos para 2026 asciende a 1.661.393,24 € y el de gastos a 1.457.781,02 €. Del total de gastos, 1.159.496,40 € se destinan directamente a los proyectos (el 79,53 %).

Municipalismo

Durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Fons, los y las representantes de los ayuntamientos y mancomunidades que forman parte de la entidad, expresaron la voluntad e importancia de consolidar el trabajo de cooperación municipalista y descentralizada del Fons Valencià, coincidiendo por unanimidad en las diferentes intervenciones, formales e informales, en que la solidaridad y la cooperación, en el contexto global en el cual se encuentran todos los países del mundo, son unas herramientas fundamentales. Además, se coincidió en el hecho de que se tiene que continuar, e incluso fortalecer, con las políticas de cooperación desde el ámbito local para empoderar el desarrollo social y económico de las zonas empobrecidas y así aumentar la autonomía y calidad de vida de las personas de los países del sur.

En esta línea, Xelo Angulo, presidenta del Fons, expresó que “nos encontramos en un momento donde la cooperación y la solidaridad entre los países y las personas contribuirán al bienestar de todos y todas, tanto de los países cooperantes como de los beneficiados”. También afirmó que “desde los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana tenemos que hacer un firme esfuerzo para consolidar, e incluso aumentar, los recursos destinados a colaborar en el desarrollo social y económico de los países del sur, por cuestión humanitaria y para contribuir al desarrollo global en un marco donde todas las comunidades somos dependientes unas de los otras”.

El Fons

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que, desde la pluralidad política, territorial y poblacional, suma esfuerzos y recursos de las entidades locales miembros para ejecutar proyectos de cooperación internacional descentralizada municipalista en poblaciones de países empobrecidos, de acción humanitaria en países en situación de emergencia y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en las localidades socias del Fons en la Comunitat. Actualmente, forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat 165 entidades locales socias (157 ayuntamientos y 8 mancomunidades).

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El Fons Valencià es un agente único de cooperación en la Comunitat Valenciana, puesto que facilita y complementa la realización de políticas de cooperación internacional municipalista directa a los ayuntamientos mediante un equipo técnico especializado, y con múltiples beneficios. Los ayuntamientos -independientemente de su medida poblacional- ejecutan mediante el Fons Valencià proyectas de gran impacto -siguiendo todo el ciclo de vida del proyecto y de manera participativa- que de manera individual no sería posible realizar. Por otro lado, los ayuntamientos y las mancomunidades solo tienen posibilidad de llevar a cabo la modalidad de cooperación técnica a través del Fons, puesto que es la única entidad que lo ejecuta. Así mismo, las entidades locales miembros del Fons tienen a su disposición proyectas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los cuales se adaptan a la singularidad de cada localidad.