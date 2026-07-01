Ontinyent ensalza que el 90% de la ciudadanía está participando correctamente en el nuevo sistema de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha hecho un primer balance "muy positivo" de las dos primeras semanas de funcionamiento del nuevo sistema de recogida de residuos, implantado a partir del 15 de junio. Los datos de seguimiento de la empresa concesionaria indican que alrededor del 90% de la ciudadanía está participando correctamente en el nuevo modelo puerta a puerta, una cifra que el gobierno de Ontinyent considera "muy satisfactoria" teniendo en cuenta que se trata de un cambio de hábitos importante y que el sistema todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación.

Cubos para la recogida de residuos en una calle de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Los datos comparativos entre la primera quincena de junio, cuando todavía funcionaba el anterior modelo, y la segunda, ya con el nuevo sistema implantado, "evidencian una mejora muy significativa en la separación de los residuos", aseguran. Según los datos del ayuntamiento, la recogida de la fracción resto ha pasado de 350.500 a 203.800 kilogramos, lo cual representa una reducción del 41,9%, uno de los principales objetivos del nuevo contrato, puesto que implica que cada vez más residuos se depositan en el contenedor que les corresponde.

Destacan el incremento de la recogida de la fracción orgánica, que ha pasado de 30.240 a 116.740 kilogramos, y, por tanto, se ha multiplicado por 3’86, prácticamente cuadruplicado. También la recogida de envases ligeros ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 16.760 a 55.260 kilogramos, triplicando ampliamente la cifra previa a la implantación del nuevo modelo. En cuanto al papel y cartón, la recogida se mantiene estable, con un ligero aumento del 1,1%, mientras que la recogida del textil sanitario (celulosas) registra una variación mínima del -1,3%, dentro de los valores habituales.

En conjunto, el volumen total de residuos recogidos ha pasado de 453.600 a 432.080 kilogramos, un descenso del 4,7%, un dato que también se interpreta positivamente porque apunta hacia una mayor concienciación ciudadana en la prevención y correcta gestión de los residuos, remarcan.

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Desde el gobierno de Ontinyent se ha valorado muy positivamente estos primeros datos y ha querido agradecer "el esfuerzo que está haciendo la inmensa mayoría de la ciudadanía para adaptarse a un sistema nuevo que nos permitirá reciclar más, reducir los residuos que acaban en el vertedero y avanzar hacia una ciudad más sostenible". Desde el gobierno ontinyentí se apunta que "sabíamos que los primeros días requerían un periodo de adaptación, pero los datos demuestran que Ontinyent ha entendido el cambio y está respondiendo de manera muy responsable", concluían.